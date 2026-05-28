Jon Moxley, Will Ospreay y PAC aplastan a The Rascalz en combate de tríos

Jon Moxley, Will Ospreay y PAC volvieron a demostrar su dominio en AEW tras derrotar a The Rascalz, integrados por Zachary Wentz, Myron Reed y Dezmond Xavier.

La lucha arrancó con mucha velocidad y constantes relevos. The Rascalz lograron complicar a sus rivales gracias a su agilidad, incluso sorprendiendo con vuelos hacia ringside sobre PAC y Ospreay antes de la pausa comercial.

Tras el descanso, Death Riders comenzaron a imponer condiciones con ataques mucho más físicos. PAC tomó el control conectando patadas, german suplex y un belly-to-belly sobre Reed, mientras Moxley castigaba constantemente a su rival en el esquinero.

Ospreay también se involucró de lleno en la ofensiva atacando el brazo de Reed y lanzándose junto a PAC sobre Wentz y Dezmond Xavier fuera del cuadrilátero. The Rascalz intentaron reaccionar con rápidos ataques y cuentas sorpresivas, pero el poder de Death Riders terminó marcando diferencia.

► Momentos claves

El final llegó cuando PAC atrapó a Dezmond Xavier con un Brutalizer mientras los Death Riders mantenían sometidos simultáneamente a los tres integrantes de The Rascalz, obligándolos a rendirse.

► ¿Qué pasará ahora?

Will Ospreay se ve bastante bien acoplado a los Death Riders, por lo que podría unirse formalmente a la agrupación.