Mark Davis elimina a Jack Perry en el torneo Owen Hart

El Owen Hart Foundation Tournament sigue tomando fuerza en AEW y ahora ya tiene definido uno de los duelos más llamativos de la siguiente ronda.

Mark Davis logró imponerse a Jack Perry en un combate intenso y físico, consiguiendo así su boleto para enfrentar a Will Ospreay.

► Mark Davis sorprendió desde el inicio

La lucha arrancó incluso antes de que sonara oficialmente la campana, cuando Mark Davis atacó por sorpresa a Jack Perry mientras este ingresaba al ring.

Davis tomó rápidamente el control con un senton y una ofensiva dominante que obligó a Perry a reaccionar de inmediato. Jack Perry respondió con velocidad y ataques aéreos, incluyendo un suicide dive que mandó la acción hacia ringside.

La intensidad continuó tras la pausa comercial, con Davis castigando duramente a Perry con chops y clotheslines. Sin embargo, Perry logró recuperar terreno con unas tijeras desde la segunda cuerda hacia el apron y posteriormente conectó varios moonsaults consecutivos.

► Momento clave

El combate se volvió cada vez más parejo conforme avanzaban los minutos. Perry logró conectar un piledriver y posteriormente atrapó a Davis con el Snare Trap, aunque el australiano consiguió llegar a las cuerdas para romper la rendición.

Jack intentó mantener el control con ataques rápidos y un running knee, pero Davis resistió el castigo. El momento decisivo llegó cuando Jack Perry intentó buscar altura desde las cuerdas, pero perdió el equilibrio.

Mark Davis aprovechó inmediatamente el error para conectar un devastador spinning piledriver desde la segunda cuerda para llevarse el combate.

► ¿Qué pasará ahora?

Con este resultado, Davis avanzó oficialmente a la siguiente ronda del Torneo Owen Hart, donde tendrá un enfrentamiento ante Will Ospreay.