The Dogs atacan a Adam Copeland y Christian en celebración del Campeonato de Parejas

Adam Copeland y Christian Cage protagonizaron uno de los segmentos más nostálgicos y caóticos de la noche en AEW, intentando revivir una de sus celebraciones más recordadas antes de ser brutalmente emboscados.

La leyenda canadiense salió primero al ring y poco después fue acompañado por Christian Cage, quien inmediatamente comenzó a burlarse del público.

► Christian Cage reconoció la grandeza de FTR

Aunque inició provocando a los aficionados, Christian Cage rápidamente cambió el tono para hablar sobre FTR. Christian aseguró que Cash Wheeler y Dax Harwood son, sin duda, uno de los equipos más duros y talentosos con los que han compartido el ring.

“Son lo que dicen que son. Son top guys… simplemente no son los máximos”, comentó.

Por su parte, Copeland recordó que tanto él como Christian fueron considerados retirados en algún momento y aun así lograron regresar al cuadrilátero.

Además, aseguró que ahora es momento de divertirse y dejar atrás la rivalidad con FTR.

► Copeland quiso revivir la clásica “five second pose”

El momento nostálgico llegó cuando Copeland anunció que harían algo que no realizaban desde hace 25 años: la famosa “five second pose”.

Christian inmediatamente se negó, señalando que ya ni siquiera existe la fotografía con flash. Sin embargo, Cope sorprendió a todos sacando una bolsa llena de cámaras desechables que, según explicó, había comprado hace más de 20 años esperando justamente este momento. El canadiense comenzó a repartir cámaras entre el público mientras la arena explotaba en aplausos.

► David Finlay y Gabe O’Connor arruinaron la celebración

La fiesta terminó abruptamente cuando David Finlay y Gabe O’Connor aparecieron por sorpresa para atacar brutalmente a ambas leyendas.

Christian Cage fue enviado al exterior del ring, donde Finlay castigó violentamente su brazo utilizando el shillelagh. Posteriormente colocaron el brazo de Christian bajo las escaleras metálicas mientras O’Connor saltaba sobre ellas para incrementar el daño.

Mientras tanto, Adam Copeland también fue atacado y estrangulado con el shillelagh. La escena terminó de forma humillante cuando Finlay y O’Connor ordenaron al camarógrafo tomarles fotografías usando precisamente una de las cámaras desechables que Copeland había repartido al público.

Con Copeland y Christian completamente destruidos sobre la lona, los agresores posaron triunfalmente mientras el público reaccionaba con indignación.