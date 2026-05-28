Brody King elimina a Claudio Castagnoli del Torneo Owen Hart

Brody King consiguió una importante victoria en el Torneo de la Fundación Owen Hart al derrotar a Claudio Castagnoli en una lucha marcada por la potencia y los golpes directos.

El combate inició con Claudio tratando de imponer condiciones mediante el llaveo, aunque King respondió rápidamente utilizando toda su fuerza física. Brody expulsó al suizo del ring con un clothesline y continuó castigándolo en ringside con fuertes golpes al pecho.

Ambos intercambiaron derechazos y ataques de mucho impacto. Claudio intentó reaccionar con uppercuts y ataques en carrera, pero King resistió el castigo y volvió a tomar el control con una poderosa Cannonball que mandó a Castagnoli fuera del cuadrilátero.

En la recta final, Claudio buscó sorprender con velocidad y ataques desde las cuerdas, aunque Brody lo frenó con un brutal derechazo antes de rematarlo definitivamente con un contundente lariat para quedarse con la cuenta de tres.

► Momentos claves

Brody King resistió la ofensiva final de Claudio Castagnoli y lo sorprendió con un poderoso clothesline que terminó dándole la victoria y el pase a la siguiente ronda del torneo.

¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, Brody King avanzó dentro del Torneo Owen Hart y continúa consolidándose como uno de los competidores más peligrosos del cuadro masculino y ahora enfrentará a Swerve Strickland.