AEW Dynamite: Kris Statlander venció a Hikaru Shida en brutal Philly Street Fight

En una Philly Street Fight Kris Statlander enfrentó a Hikaru Shida. Statlander desafió a Shida directamente después de Double or Nothing, declarando: «Shida, cuando me golpearon por la espalda con ese bastón de kendo, supe que eras tú.»

► Momentos clave

La lucha comenzó después de terminado el tiempo del programa, lo cual quedó bien dado el concepto original de las luchas ‘Lights Out’, que se supone empiezan ya que terminó el evento, se cierran las puertas, se apagan las luces del público y nadie sanciona el combate (no son literalmente luchas a oscuras, como ahora suelen hacerse en algunas empresas).

Shida usó como arma su espada shinai, con la cual dejó en muy malas condiciones a Statlander. Abajo del ring, hasta con una manzana golpeó a su rival.

Statlander logró capturar a Shida en la ceja, y desde ahí la azotó con powerbomb en el piso. Luego se la llevó a backstage, donde Shida le aplicó un súplex sobre una reja metálica.

Después de un corte comercial Statlander utilizó una silla para aporrear a Shida. Y también la azotó sobre ella. Luego falló un moonsault, y de inmediato Shida le impactó Meteora desde las alturas.

A continuación, un fuerte intercambio de golpes y patadas. Shida aplicó Falcon Arrow para dos segundos. Statlander se levantó como impulsada por un resorte y le lanzó la silla a Shida en pleno rostro.

Statandler sacó una mesa y la colocó a un lado del ring. Al ir por Shida, ésta le hizo una zancadilla, mandándola de cara hacia una cama de sillas. Intentó súplex sobre esa misma cama, pero fue Statlander quien la arrojó allí.

Statlander sacó unas lámparas floursecentes. Shida le picó los ojos y le impactó un rodillazo en el pecho, la regresó al ring y le rompió las lámparas en la espalda. Otro Falcon Arrow no fue suficiente para terminar la batalla.

Shida golpeó con el shinai de kendo la espalda herida de Statlander. Ésta volvió a lanzarle una silla en la cara, luego rompió el shinai y se lanzó con Saturday Night’s Fever hacia la mesa que había colocado.

De regreso al ring, Harley Cameron le pasó otro shinai de kendo a Statlander. Ésta golpeó con él a la japonesa y luego le repitió su remate para ganar la lucha.