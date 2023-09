Como hiciera anteriormente con los spear de Edge, Roman Reigns, Goldberg y Rhyno, Stevie Richards realiza un análisis de la lesión de Shane McMahon en WrestleMania 39 durante un video en su canal de YouTube. Shane-O-Mac se hizo daño aplicando un leapfrog a The Miz y no pudo continuar con el combate, que terminó con Snoop Dogg venciendo a The Awesome One de manera improvisada.

► Shane McMahon en WrestleMania 39

«Mi suposición es que estaban intentando hacer múltiples ‘drop downs’, varios ‘leapfrogs’ y luego Shane iba a golpear a Miz. Una caída hacia atrás, una patada en salto, algo así. Supongo que iba a hacer algo llamativo, y estaba pensando demasiado en el futuro cuando esto sucedió. Ahora, ¿podría haber sucedido de todos modos? Por supuesto. La edad, la falta de actividad, el giro, el movimiento rotativo y lateral podrían haber provocado una lesión en la rodilla de cualquier persona. Pero Shane, fundamentalmente, vamos a revisarlo, fue perfecto hasta ese punto. Repasemos el clip. El ‘drop-down’ es perfecto. Ahora, lo que quieres hacer con el ‘drop-down’ es, y lo que yo habría hecho, habría hecho trampa aún más hacia este lado porque me habría dado aún más espacio aquí para realizar el ‘leapfrog’, y luego el ‘leapfrog’ debería haber sido hacia este lado. Creo que Shane se posicionó en el medio del ring para el ‘leapfrog’ y pensó que no tenía suficiente espacio para hacer el segundo ‘drop-down’, si eso es lo que iba a hacer. Ahora, mira el ‘leapfrog’. Shane va hacia el ‘leapfrog’. Rodillas dobladas, centro de gravedad bajo. Tendrá un gran salto vertical en esto, así que eso es perfecto. No quieres bloquear las rodillas en nada. No quieres enderezar las rodillas ni aterrizar. Vamos a ver aquí, el ‘leapfrog’ es perfecto, Miz se agacha directamente».

Shane McMahon, 53, tore his quad at Wrestlemania 39. pic.twitter.com/QlQAHGA3vB — Ryback's Only Fan (@RybacksOnlyFan) April 3, 2023

«Así que aquí está la lesión. Lo que Shane está tratando de hacer, pueden verlo. Este tobillo está torcido, este tobillo, me sorprende que no haya torcido o roto ambos tobillos o desgarrado sus tendones de Aquiles también. Luego va por aquí. Lo que está tratando de hacer ahora es averiguar qué tan herido está. Todavía intentará levantarse y continuar la lucha. Creo que esta segunda fase de lo que salió mal es donde realmente causó mucho daño. Porque la rodilla apunta aquí. El cuádriceps está en un ángulo muy, muy incómodo. Luego, mira eso. Justo aquí, una vez más. ¿Cómo no se rompe el tobillo [mientras cae]? ¿Cómo no hace ningún daño? Su rodilla está en un lugar completamente diferente aquí. Esta rodilla, una vez más, está en un lugar diferente. Todo en la parte inferior de su cuerpo está completamente desconectado y fuera de lugar».

«Debes darle crédito a Shane porque cuando aterriza así y trata de girar, mira esto. También podría haber hecho daño a esa muñeca izquierda, ese codo izquierdo, ese brazo izquierdo. Solo está tratando de levantarse y continuar la lucha. Aquí va aquí, tratando de ponerse de pie. Eso podría haber sido lo último porque ni siquiera podía mantenerse en pie. Mira esto. La forma en que aterrizó, podría haberse lastimado la rodilla o desgarrado el tendón de Aquiles de Miz en ese momento también. Aplaudo a Shane por seguir intentando levantarse, queriendo terminar la lucha o terminar el segmento. Shane, te doy todo el crédito del mundo. Mi corazón está contigo. Espero que te recuperes más rápido que nunca y vuelvas más fuerte que nunca«.