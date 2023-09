Elias ha sido despedido de WWE

Una triste noticia para los fans de Elias y su guitarra clásica. El luchador, de 35 años de edad, ha sido despedido de WWE en este jueves negro de recortes, una empresa a la cual llegó en 2014, luego de 6 años como luchador independiente en pequeñas compañías del nordeste de Estados Unidos.

Elias debutó como Elias Sampson directamente en la televisión de NXT, en abril de 2014. Sin embargo, lo que realmente causó sensación y lo hizo conectar como pocos luchadores con los fanáticos, fue cuando debutó en agosto de 2015, con su mismo nombre, un personaje de un vagabundo que tocaba la guitarra. Rápidamente se convirtió en una sensación entre los fans de NXT.

Y el apoyo a su personaje continuó cuando debutó en Raw el 10 de abril de 2017. Elias tuvo buenas luchas en el elenco estelar, buenas rivalidades de medio cartel, aunque la empresa nunca apretó el gatillo para impulsarlo y darle mayores oportunidades.

En agosto de 2021, y luego de perder una lucha contra Jaxson Ryker, WWE presentó unas viñetas en donde Elias quemaba su guitarra. Regresó el 4 de abril de 2022, en el Raw posterior a WrestleMania 38, pero no como Elias, sino como Ezekiel, supuestamente el hermano menor de Elias, quitándose su característica larga barba de vagabundo.

Ezekiel tuvo una buena rivalidad ante Kevin Owens, quien no creía que Ezekiel fuera hermano de Elias y lo sacó arrastrando de un Raw tras atacarlo. En septiembre del año pasado, Ezekiel quedó atrás y regresó Elias, pero no tuvo mucha relevancia. De hecho, en el Draft de este año, no fue seleccionado ni para Raw, ni para SmackDown, ni regresó a NXT a revitalizar su carrera.

Elias conectaba con los fans, pues a donde iba, siempre cantaba una canción famosa o se ingeniaba una canción interesante que amenizaba con su guitarra. De hecho, su dicho de que WWE en realidad significaba «Walk With Elias», fue aceptaba por el público, quienes siempre coreaban «Walk With Elias».

Su talento en el ring y para hablar ante el micrófono lo demostró, por lo que muchos aficionados lamentan su salida y atacan a la empresa, pues la mayoría de los fans consideran a Elias como un talento verdaderamente desaprovechado.