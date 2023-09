Emma ha sido despedida de WWE

Aunque varias fuentes de noticias de lucha reconocidas como Dave Meltzer y Sean Ross Sapp de Fightful Select, reportaron que la fusión de WWE y UFC como una sola empresa para cotizar en la bolsa de New York con el nombre de TKO, que cerraba de forma oficial la compra de WWE por parte de Ari Emanuel y su empresa Endeavor, no iba a generar la salida de luchadores de WWE, esta información estaba errada.

En los últimos minutos, WWE ha empezado a despedir a sus luchadores. A través de su cuenta de X, Emma, también conocida como Tenille Dashwood, anunció a sus fans que acababa de ser despedida de WWE.

Esto, luego de que publicara una imagen diciendo que para ella sería un sueño poder luchar en la cámara de la eliminación de este año, evento premium que WWE realizará a lo grande en Australia, como hace poco se informó. Este fue el mensaje publicado por Emma:

Oops nevermind. I just got released…

I am no longer with WWE. https://t.co/ZdwPhdKMk7

— Tenille Dashwood (@EmmaWWE) September 21, 2023