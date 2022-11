Dejando a un lado los house shows, la última vez que Alexa Bliss luchó por un título individual de WWE fue en Extreme Rules 2021, cuando perdió ante Charlotte Flair por el Campeonato Femenil Raw. Ha estado más relacionada con el Campeonato Femenil de Parejas. En estos momentos, está en tierra de nadie de cara a su lucha WarGames esta noche en Survivor Series; no se sabe qué camino tomará después del evento premium. Pero le encantaría volver a ser campeona. Aunque en realidad está enfocada en el aspecto creativo, como señala en The Run In on BT Sport.

► Alexa Bliss, enfocada en el aspecto creativo

«Quiero evolucionar. Quiero evolucionar mi personaje y ver en qué más puedo convertirme. Ese es mi ángulo. Hay mucho más por explorar. Hay todo tipo de personas, ¿por qué no probarlas a todas?

«Para mí, siento que vemos a muchas de las mismas personas con títulos, por lo que es agradable ver a gente nueva con títulos. Estaba súper emocionada cuando Liv (Morgan) ganó el título. Es genial tener diferentes oponentes y si no voy a ser la campeona, quiero ser la persona que trabaja delante de la campeona. Es agradable ver que otras chicas tienen sus momentos, pero también quiero ser el personaje que trabaja frente a ellas. Para mí, obviamente, me encantaría volver a ser campeona, pero es el aspecto creativo lo que realmente me impulsa.

«Me senté en un columpio durante un año y la gente estaba muy intrigada, fue genial«.

¿Qué os parece lo que está haciendo Alexa Bliss en WWE?