Liberado contractualmente de MLW, empresa que ya hubiera querido mantenerlo en nómina otros cinco años más, el día de año nuevo Alexander Hammerstone hizo estas declaraciones avisando de su estatus.

Y en poco más de una semana, Hammerstone se verá en una charca más grande, TNA, muy candente por su (enésimo) «rebranding», y ante uno de los mejores del mundo, Josh Alexander. Así lo anuncia la empresa de Anthem Sports & Entertainmente como nuevo añadido al cartel de Hard To Kill, tras el reto de Alexander.

Un muy prometedor duelo que, con todo, no supondrá el debut de Hammerstone sobre TNA, pues allá por 2018 luchó en un episodio de Xplosion, cuando aún no había firmado con MLW.

Además del duelo entre Alexander y Hammerstone, en las últimas horas hemos conocido que Jody Threat es la segunda participante del combate femenil Ultimate X de Hard To Kill. Seguidamente, el menú luchístico del PPV, a celebrarse el 13 de enero desde el Palms Casino Resort de Las Vegas (Nevada, EEUU).

[COUNTDOWN TO HARD TO KILL]

BREAKING: @JodyThreat is the next competitor to enter the Knockouts Ultimate X at TNA #HardToKill on January 13 LIVE on PPV from the Palms in Las Vegas.



Get tickets HERE: https://t.co/xnu2ERrYoO pic.twitter.com/SHJ5A7Hpus