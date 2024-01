Anunciada nueva lucha para Sting antes de su retiro

AEW se ha asegurado, por lo pronto, un «sold out» en Revolution el próximo 3 de marzo con la despedida competitiva allí de Sting. Y hasta entonces, la expectación hacia esta leyenda viva, conscientes como somos de que sólo le quedan dos meses en activo.

Desde que se anunciara dicho retiro, Sting ha disputado cuatro encuentros, el más reciente durante Worlds End, donde de nuevo salió victorioso en una batalla por equipos, contra The Don Callis Family y la dupla Ricky Starks & Big Bill. ¿Lo veremos una última vez en mano a mano? Pues sin poder responder todavía a tal cuestión, sí sabemos cuál será su siguiente compromiso sobre el ring.

Durante el episodio de ayer de Dynamite, se concretó que Sting unirá fuerzas de nuevo con Darby Allin, enfrentando a Konosuke Takeshita y Powerhouse Hobbs. Todo, después de la victoria individual de Takeshita sobre Allin minutos antes, por la que Don Callis, crecido, lanzó el reto.

El próximo miércoles AEW recalará en su Daily’s Place de Jacksonville (Florida, EEUU) con nueva entrega de Dynamite, cuyo cartel por ahora presenta esta estampa.

Don Callis Family has issued a HUGE challenge for #AEWDynamite NEXT WEEK at the home of #AEW @dailysplace.



Watch #AEWDynamite LIVE on TBS@TheDonCallis | @Takesoup | @TrueWillieHobbs pic.twitter.com/u86zpCtzro