AJPW: Resultados «Champion Carnival 2026» Día 9

El Tokyo Korakuen Hall fue la sede para la novena fecha del torneo «Champion Carnival 2026» de All Japan Pro Wrestling, donde cerró la fase de grupos.
► «Champion Carnival 2026» Día 9
El poderoso Talos no tuvo problemas para someter a Kuma Arashi tras un brutal Chokeslam, logrando su cuarto triunfo.
En duelo entre compañeros de HAVOC, Go Shiozaki y Oddyssey sostuvieron una batalla donde se impuso el primero, acumulando ocho puntos.
Kengo Mashimo sorprendió a Kento Miyahara y lo derrotó con una llave de sumisión sobre el brazo. Mashimo también alcanzó las ocho unidades.
Tras un intenso choque, XYON ligó su tercer resultado positivo, doblegando a Yuma Aoyagi quien resultó lesionado del cuello.
Ryuki Honda logró un gran resultado al imponerse a Daisuke Sekimoto empatándolo en la cima de su grupo.
Madoka Kikuta de Dragon Gate consiguió dominar al gigante Ren Ayabe, para empatarlo en ocho unidades.
Una vez terminados los duelos de la fase de Grupos, Hideki Suzuki y Madoka Kikuta del Grupo B, avanzaron a la siguiente ronda. Pero en el Grupo A había un cuádruple empate: Rei Saito, Kengo Mashimo, Go Shiozaki y Talos. Se acordó que se realizarían dos luchas para determinar quienes avanzarían; mediante un sorteo se definieron los duelos.
Rei Saito fue implacable en su choque contra Kengo Mashimo a quien superó con un Crab Hold para avanzar como segundo lugar del grupo.
Go Shiozaki lastimado de las costillas, se aplicó a fondo para imponerse a Talos, con lo que aseguró su pase a la siguiente ronda como primer lugar del Grupo A.
De esta manera, las semifinales quedaron definidas así: Go Shiozaki enfrentará a Madoka Kikuta, mientras que Rei Saito chocará contra Hideki Suzuki
Los resultados completos son:
AJPW «CHAMPION CARNIVAL 2026», 05.05.2026
Tokyo Korakuen Hall
1,377 Espectadores
– Champion Carnival – Grupo B: Hideki Suzuki [9] venció a Jun Saito [0] por Forfeit.
– Champion Carnival – Grupo A: Rei Saito [8] venció a Yuma Anzai [5] por Forfeit.
0. Rei Saito y Senor Saito vencieron a Hideki Suzuki y Shota Kofuji (8:10) con un Horizontal Cradle de Senor sobre Kofuji.
1. Champion Carnival – Grupo A: Talos [8] venció a Kuma Arashi [6] (7:46) con un Chokeslam.
2. Champion Carnival – Grupo A: Go Shiozaki [8] venció a Oddyssey [6] (9:46) con un Strong Arm Lariat.
3. Champion Carnival – Grupo A: Kengo Mashimo [8] venció a Kento Miyahara [7] (15:51) con la Mudo.
4. Seigo Tachibana, MUSASHI, Seiki Yoshioka, Yuya Aoki y Hyo Ogawa vencieron a Dan Tamura, Shotaro Ashino, Hokuto Omori, Atsuki Aoyagi y Ryo Inoue (9:32) con un Yankee Hammer con Tachibana sobre Tamura.
5. Champion Carnival – Grupo B: Xyon [6] venció a Yuma Aoyagi [7] (12:03) con The Rundown.
6. Champion Carnival – Grupo B: Ryuki Honda [8] venció a Daisuke Sekimoto [8] (14:11) con un Final Vent.
7. Champion Carnival – Grupo B: Madoka Kikuta [8] venció a Ren Ayabe [8] (18:43) con un Rolling Lariat.
8. Champion Carnival – Grupo A 2nd Place Decision Match: Rei Saito venció a Kengo Mashimo (4:50) con un Crab Hold.
9. Champion Carnival – Grupo A 1st Place Decision Match: Go Shiozaki venció a Talos (8:20) con un Strong Arm Lariat.
– Champion Carnival 2026 – Clasificación Final:
Grupo A:
1. Go Shiozaki [8]*
2. Rei Saito [8]*
3. Kengo Mashimo [8]
-. Talos [8]
5. Kento Miyahara [7]
6. Oddyssey [6]
7. Kuma Arashi [6]
8. Yuma Anzai [5]
Grupo B:
1. Hideki Suzuki [9]*
2. Madoka Kikuta [8]*
3. Ren Ayabe [8]
-. Daisuke Sekimoto [8]
-. Ryuki Honda [8]
6. Yuma Aoyagi [7]
7. Xyon [6]
8. Jun Saito [0]
AJPW «CHAMPION CARNIVAL 2026», 17.05.2026
EBARA WAVE Arena Ota (Ota City General Gymnasium)
– Champion Carnival – Semifinal: Go Shiozaki vs. Madoka Kikuta
– Champion Carnival – Semifinal: Rei Saito vs. Hideki Suzuki
– Champion Carnival – Final: