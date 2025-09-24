Dio inicio la gira «Giant Dream 2025» de All Japan Pro Wrestling donde se pusieron en disputa cuatro campeonatos.

► «Giant Dream 2025» Resultados

El primero de ellos fue el Campeonato GAORA TV, donde Takashi Yoshida de Dragon Gate expuso el cinturón en una campal donde intervinieron ocho luchadores. Al final, se impuso Kuroshio TOKYO Japan, quien se proclamó nuevo monarca.

El experimentado Daisuke Sekimoto se impuso en lucha individual a Dan Tamura. Tras el combate, ambos luchadores decidieron formar equipo.

En el cuarto combate, Yuma Aoyagi y Yuma Anzai formaron equipo, mientras que Ryuki Honda y Naoya Nomura también se asociaron. Posteriormente, los dos Yumas retaron a los nuevos Campeones de Parejas.

Atsuki Aoyagi defendió por primera vez en su tercer reinado con el Campeonato Mundial de Peso Jr. AJPW superando a MUSASHI. Tras celebrar el resultado, Aoyagi anunció su alianza con Rising Hayato y ambos desafiaron a MUSASHI y Seiki Yoshioka por el Campeonato de Parejas All Asia. Ryo Inoue también retó al Campeón Jr.

XYON y Odyssey de HAVOC cumplieron su amenaza y aplastaron a la dupla de Baka No Jidai (Hideki Suzuki y Kengo Mashimo) y se alzaron con el Campeonato Mundial de Parejas AJPW. Yuma Aoyagi y Yuma Anzai subieron al ring para anuncian su desafío por el cetro.

En el evento principal se disputó la Triple Corona AJPW. Jun Saito expuso el título por octava vez al enfrentarse al ganador del Royal Road Tournament 2025, Kento Miyahara. Fue un combate muy reñido y esta fue la segunda ocasión, en el reinado de Saito, que ambos se enfrentaron. Tras numerosos intentos de Shutdown Suplex, uno de los cuales Saito logró escapar, Miyahara finalmente conectó su movimiento final que eliminó a Saito y le permitió emerger como nuevo monarca. De esta manera, Kento Miyahara inició su séptimo reinado como Campeón de la Triple Corona AJPW, con lo que iguala a Suwama en la mayor cantidad de reinados con el prestigioso título.

Los resultados completos son:

AJPW «GIANT DREAM 2025», 23.09.2025

Arena Tachikawa Tachihi

1,750 Espectadores

1. Shotaro Ashino, Davey Boy Smith Jr., Seiki Yoshioka y Fuminori Abe vencieron a Ren Ayabe, Rising HAYATO, Ryo Inoue y Shota Kofuji (7:14) con la Buzzaw Kick de Yoshioka sobre Kofuji.

2. GAORA TV Title Battle Royal: Kuroshio TOKYO Japan venció a Takashi (c) lanzándolo por encima de la tercera cuerda (15:01) conquistando el título. Orden de eliminación: Aizawa No.1 y Kikutaro, Senor Saito, Kuma Arashi, Seigo Tachibana, «Mr. Saito» Naruki Doi, Hokuto Omori, Takashi.

3. THE Pro Wrestling 2025: Daisuke Sekimoto venció a Dan Tamura (11:12) con un Lariat.

4. Yuma Aoyagi y Naoya Nomura vencieron a Yuma Anzai y Ryuki Honda (17:30) con The Fool de Aoyagi sobre Anzai.

5. AJPW World Jr. Heavyweight Title: Atsuki Aoyagi (c) venció a MUSASHI (17:20) con un Firebird Splash defendiendo el título.

6. AJPW World Tag Team Title: Xyon y Oddyssey vencieron a Hideki Suzuki y Kengo Mashimo (c) (17:06) con un Diving Headbutt de Xyon sobre Suzuki – conquistando el título.

7. Triple Crown: Kento Miyahara venció a Jun Saito (c) (22:57) con un Shutdown Suplex Hold – Conquistando el título.