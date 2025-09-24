DDT: El Desperado en aniversario de Daisuke Sasaki

El luchador japonés y superestrella de DDT Pro Wrestling se declara listo para su magno evento «CharismaniaxManiaxMania«, con el que celebrará 20 años como luchador profesional.

► Daisuke Sasaki celebrará 20 años de su debut luchístico

Sin embargo, estaba en duda su participación debido a un fractura de costillas. Por ello, Daisuke Sasaki dio una conferencia de prensa para informar a todos sobre su salud y su evento de celebración del 2 de octubre.

Con respecto a su salud, sus costillas están al 90% gracias a tomar vitaminas, entrenar los músculos y rezarle a Dios. Eso significa que regresará al ring en ese evento.

En su lucha conmemorativa, Sasaki formará equipo con El Desperado dos años después de su enfrentamiento en «Wrestle Peter Pan 2023». Se unieron gracias al tequila que el patrocinador del combate le dio a Desperado durante un año, así que era solo cuestión de tiempo para que formaran dupla. Uno de sus oponentes será el gigante Shuji Ishikawa, quien anteriormente fue «El Gran Perro» de Sasaki cuando se formó DAMNATION original. Ishikawa se aliará con Antonio Honda.

En otro de los duelos, todos organizados por Sasaki, el joven Hideki Okatani enfrentará a Jun Kasai en un combate Hardcore.

Dick Togo, el mentor de Sasaki, también fue invitado junto con la Togo Family. Por tal motivo, Togo convocó a varios de sus protegidos para un gran combate por equipos contra las estrellas de DDT. Yasu Urano, KUBITO y Diego le deben a Togo varios aspectos de sus carreras de lucha libre. Naohiro Katsumi y To-y se suman al combate Togo Family vs. DDT.

También participará Yasutaka Oosera de Michinoku Pro formando equipo con Ilusion, contra otras seis duplas. Destaca la reaparición de Sumicaras (Kazuma Sumi con una bolsa de plástico en la cabeza con el diseño de la máscara de Dos Caras).

El cartel completo queda así:

DDT “CHARISMANIAxMANIAxMANIA”, 02/10/2025

Tokyo Korakuen Hall

1. Special 6-Man Tag Match: Minoru Fujita, Hiroshi Yamato y MJ Paul vs. Yuko Miyamoto, Masashi Takeda yChoun-Shiryu

2. Daisuke Sasaki Memorial Cup Gauntlet Tag Match: Yasutaka Oosera e Ilusion vs. Kazuki Hirata y Soma Takao vs. Chris Brookes y Takashi Masada vs. Keisuke Ishii y Shigehiro Irie vs. Toru Owashi y Naomi Yoshimura vs. Danshoku Dieno y Sumicaras vs. Brahman Shu y Brahman Kei

3. TOGO FAMILY Vs DDT ~ 5 Vs 5: Dick Togo, Yasu Urano, KUBITO, Diego y Naohiro Katsumi vs. Kazusada Higuchi, Yuki Ueno, HARASHIMA, Akito y To-y

4. Hardcore Match: Jun Kasai vs. Hideki Okatani

5. Daisuke Sasaki 20th Anniversary Match: Daisuke Sasaki y El Desperado vs. Shuji Ishikawa y Antonio Honda