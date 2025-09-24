WWE SmackDown 26 de septiembre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

La marca azul de WWE regresa este viernes 26 de septiembre de 2025 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde el Kia Center, en Orlando, Florida, y con difusión internacional en distintos canales y plataformas. El evento en México comenzará a las 18:00 horas (tiempo del centro).

►El pasado viernes en SmackDown

CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: Charlotte Flair y Alexa Bliss retuvieron al vencer a Chelsea Green y Alba Fyre (**1/2). Bron Breakker y Bronson Reed vencieron a Fraxiom (Nathan Frazer y Axiom) (**). CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Sami Zayn retuvo al vencer a Carmelo Hayes (***1/2).

► Momentos clave

En la firma de contrato, Drew McIntyre atacó a Cody Rhodes, y hubo confrontación previa al combate titular de Wrestlepalooza.

y hubo confrontación previa al combate titular de Wrestlepalooza. Brock Lesnar fue al ring para una entrevista con Michael Cole, pero terminó atacándolo y al intervenir Corey Graves fue objeto de un F-5. El mensaje fue directo hacia John Cena antes de su combate en Wrestlepalooza.

pero terminó atacándolo y al intervenir Corey Graves fue objeto de un F-5. El mensaje fue directo hacia John Cena antes de su combate en Wrestlepalooza. Nick Aldis apareció para hacer oficial una lucha en triple amenaza por el Campeonato Femenil WWE entre Tiffany Stratton, Nia Jax y Jade Cargill para el próximo episodio.

►Cartelera WWE SmackDown 26 de septiembre 2025

CAMPEONATO FEMENIL WWE WWE: Tiffany Stratton (c) vs. Nia Jax vs. Jade Cargill.

Tiffany Stratton (c) vs. Nia Jax vs. Jade Cargill. Michin y B-Fab vs. Giulia y Kiana James ► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo? Fecha: Viernes 26 de septiembre de 2025.

Horario (referencia): 18:00 hrs — Hora del Centro (Ciudad de México) .

Sede: Orlando, Florida Viernes 26 de septiembre de 2025. Kia Center , en Horarios y canales para ver WWE SmackDown — 26 de septiembre de 2025 Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 18:00 Netflix Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 USA Network Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 USA Network Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 USA Network Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 USA Network Canadá — Toronto / Montreal 20:00 Sportsnet 360 / TSN Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix Panamá 19:00 Netflix Puerto Rico, República Dominicana 20:00 Netflix Colombia, Perú, Ecuador 19:00 Netflix Venezuela 20:00 Netflix Bolivia 20:00 Netflix Chile (Santiago) 21:00 Netflix Argentina, Uruguay 21:00 Netflix Paraguay (Asunción) 21:00 Netflix Brasil (Brasilia) 21:00 Netflix Reino Unido (Londres) 01:00 (un día después) Netflix España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 02:00 (un día después) Netflix / DAZN (mercados seleccionados) Islas Canarias 01:00 (un día después) Netflix India (Nueva Delhi) 05:30 (un día después) Sony Sports Network / SonyLIV Filipinas (Manila) 08:00 (un día después) Tap Go / Netflix Japón (Tokio) 09:00 (un día después) ABEMA / Netflix Australia — Sídney 10:00 (un día después) Foxtel / Binge / Netflix Nueva Zelanda — Auckland 12:00 (un día después) Sky NZ / Netflix