WWE SmackDown 26 de septiembre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

La marca azul de WWE regresa este viernes 26 de septiembre de 2025 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde el Kia Center, en Orlando, Florida, y con difusión internacional en distintos canales y plataformas. El evento en México comenzará a las 18:00 horas (tiempo del centro).
►El pasado viernes en SmackDown
- CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: Charlotte Flair y Alexa Bliss retuvieron al vencer a Chelsea Green y Alba Fyre (**1/2).
- Bron Breakker y Bronson Reed vencieron a Fraxiom (Nathan Frazer y Axiom) (**).
- CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Sami Zayn retuvo al vencer a Carmelo Hayes (***1/2).
► Momentos clave
- En la firma de contrato, Drew McIntyre atacó a Cody Rhodes, y hubo confrontación previa al combate titular de Wrestlepalooza.
- Brock Lesnar fue al ring para una entrevista con Michael Cole, pero terminó atacándolo y al intervenir Corey Graves fue objeto de un F-5. El mensaje fue directo hacia John Cena antes de su combate en Wrestlepalooza.
- Nick Aldis apareció para hacer oficial una lucha en triple amenaza por el Campeonato Femenil WWE entre Tiffany Stratton, Nia Jax y Jade Cargill para el próximo episodio.
►Cartelera WWE SmackDown 26 de septiembre 2025
- CAMPEONATO FEMENIL WWE WWE: Tiffany Stratton (c) vs. Nia Jax vs. Jade Cargill.
- Michin y B-Fab vs. Giulia y Kiana James
► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?
Horario (referencia): .
Sede: Kia Center, en Orlando, Florida
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|18:00
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|USA Network
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00
|USA Network
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00
|USA Network
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00
|USA Network
|Canadá — Toronto / Montreal
|20:00
|Sportsnet 360 / TSN
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|Netflix
|Panamá
|19:00
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|20:00
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|Netflix
|Venezuela
|20:00
|Netflix
|Bolivia
|20:00
|Netflix
|Chile (Santiago)
|21:00
|Netflix
|Argentina, Uruguay
|21:00
|Netflix
|Paraguay (Asunción)
|21:00
|Netflix
|Brasil (Brasilia)
|21:00
|Netflix
|Reino Unido (Londres)
|01:00 (un día después)
|Netflix
|España (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|02:00 (un día después)
|Netflix / DAZN (mercados seleccionados)
|Islas Canarias
|01:00 (un día después)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|05:30 (un día después)
|Sony Sports Network / SonyLIV
|Filipinas (Manila)
|08:00 (un día después)
|Tap Go / Netflix
|Japón (Tokio)
|09:00 (un día después)
|ABEMA / Netflix
|Australia — Sídney
|10:00 (un día después)
|Foxtel / Binge / Netflix
|Nueva Zelanda — Auckland
|12:00 (un día después)
|Sky NZ / Netflix