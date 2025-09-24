WWE SmackDown 26 de septiembre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Donde ver WWE SmackDown 26 de septiembre de 2025 | Tiffany Stratton vs. Nia Jax vs. Jade Cargill

La marca azul de WWE regresa este viernes 26 de septiembre de 2025 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde el Kia Center, en Orlando, Florida, y con difusión internacional en distintos canales y plataformas. El evento en México comenzará a las 18:00 horas (tiempo del centro).

►El pasado viernes en SmackDown

  1. CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: Charlotte Flair y Alexa Bliss retuvieron al vencer a Chelsea Green y Alba Fyre (**1/2).
  2. Bron Breakker y Bronson Reed vencieron a Fraxiom (Nathan Frazer y Axiom) (**).
  3. CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Sami Zayn retuvo al vencer a Carmelo Hayes (***1/2).

► Momentos clave 

  • En la firma de contrato, Drew McIntyre atacó a Cody Rhodes, y hubo confrontación previa al combate titular de Wrestlepalooza.
  • Brock Lesnar fue al ring para una entrevista con Michael Cole, pero terminó atacándolo y al intervenir Corey Graves fue objeto de un F-5. El mensaje fue directo hacia John Cena antes de su combate en Wrestlepalooza.
  • Nick Aldis apareció para hacer oficial una lucha en triple amenaza por el Campeonato Femenil WWE entre Tiffany Stratton, Nia Jax y Jade Cargill para el próximo episodio.

►Cartelera WWE SmackDown 26 de septiembre 2025

Cobertura y resultados WWE SmackDown 26 de septiembre de 2025 | Tiffany Stratton vs. Nia Jax vs. Jade Cargill
WWE SmackDown 26 de septiembre de 2025.
  • CAMPEONATO FEMENIL WWE WWE: Tiffany Stratton (c) vs. Nia Jax vs. Jade Cargill.
  • Michin y B-Fab vs. Giulia y Kiana James

► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?

Fecha: Viernes 26 de septiembre de 2025.
Horario (referencia): .
Sede: Kia Center, en Orlando, Florida
Horarios y canales para ver WWE SmackDown — 26 de septiembre de 2025
Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo
México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 18:00 Netflix
Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 USA Network
Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 USA Network
Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 USA Network
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 USA Network
Canadá — Toronto / Montreal 20:00 Sportsnet 360 / TSN
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix
Panamá 19:00 Netflix
Puerto Rico, República Dominicana 20:00 Netflix
Colombia, Perú, Ecuador 19:00 Netflix
Venezuela 20:00 Netflix
Bolivia 20:00 Netflix
Chile (Santiago) 21:00 Netflix
Argentina, Uruguay 21:00 Netflix
Paraguay (Asunción) 21:00 Netflix
Brasil (Brasilia) 21:00 Netflix
Reino Unido (Londres) 01:00 (un día después) Netflix
España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 02:00 (un día después) Netflix / DAZN (mercados seleccionados)
Islas Canarias 01:00 (un día después) Netflix
India (Nueva Delhi) 05:30 (un día después) Sony Sports Network / SonyLIV
Filipinas (Manila) 08:00 (un día después) Tap Go / Netflix
Japón (Tokio) 09:00 (un día después) ABEMA / Netflix
Australia — Sídney 10:00 (un día después) Foxtel / Binge / Netflix
Nueva Zelanda — Auckland 12:00 (un día después) Sky NZ / Netflix

 

