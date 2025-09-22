Desde el Tokyo Korakuen Hall, All Japan Pro Wrestling celebró la jornada conclusiva del «Royal Road Tournament 2025«.

► «Royal Road Tournament 2025»

Al comienzo de la función, AJPW realizó una ceremonia y un saludo de diez gongs en memoria de Taishin Nagao, quien falleció el 7 de septiembre. Kento Miyahara, representande de los luchadores llevó una fotografía de Nagao, mientras que Hideki Suzuki portaba sus cenizas.

MUSASHI y Seiki Yoshioka se proclamaron como nuevos poseedores del Campeonato de Parejas All Asia imponiéndose a los Hermanos Aoyagi, quienes cayeron en su primera defensa. Los flamantes monarcas iniciaron su segundo reinado.

En la primera semifinal del torneo, Kento Miyahara logró imponerse a Daisuke Sekimoto en una lucha sin cuartel.

Para la segunda semifinal, Ryuki Honda aseguró su pase a la final con una victoria sobre el ganador del torneo del año pasado, Ren Ayabe.

Yuma Anzai reapareció luego de tres meses; Rising HAYATO mostró un nuevo castigo, influenciado por Taishin Nagao.

La gran final resultó un combate muy reñido entre Kento Miyahara y Ryuki Honda. Éste casi se llevó la victoria con un Final Vent, pero Miyahara logró escapar en el último instante. Honda cayó víctima de un fulminante Shutdown Suplex de Miyahara, que le bastó para mantenerlo con los hombros contra la lona mientras el árbitro contaba hasta tres. Esta fue la tercera victoria en el Royal Road Tournament para Miyahara, ya que empató con Suwama con la mayor cantidad de victorias en torneos con tres.

Los resultados completos son:

AJPW «Royal Road Tournament 2025», 15.09.2025

Tokyo Korakuen Hall

1,469 Espectadores – Super No Vacancy Full House

1. All Asia Tag Team Title: MUSASHI y Seiki Yoshioka vencieron a Yuma Aoyagi y Atsuki Aoyagi (c) (14:02) con un Niten Ichiryu de MUSASHI sobre Atsuki – conquistando el título.

2. Royal Road Tournament 2025 – Semifinal: Kento Miyahara venció a Daisuke Sekimoto (5:07) con un Samson Clutch.

3. Royal Road Tournament 2025 – Semifinal: Ryuki Honda venció a Ren Ayabe (9:08) con un Final Vent.

4. Davey Boy Smith Jr., «Mr. Saito» Naruki Doi, Kuroshio TOKYO Japan y Seigo Tachibana vencieron a Hokuto Omori, Kuma Arashi, Ryo Inoue y Shota Kofuji (9:58) con un Crab Hold de Doi sobre Kofuji.

5. Baka no Jidai vs. HAVOC: Hideki Suzuki, Hikaru Sato y Kengo Mashimo vencieron a Shotaro Ashino, Xyon y Oddyssey [B](11:01) con un Elbow de Suzuki sobre Xyon.

6. Jun Saito, Yuma Anzai y Rising HAYATO vencieron a Suwama, Dan Tamura y Naoya Nomura (11:57) con un Jackhammer de Saito sobre Tamura.

7. Royal Road Tournament 2025 – Final: Kento Miyahara venció a Ryuki Honda (16:11) con un Shutdown Suplex Hold.