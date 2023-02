AJPW: “Excite Series 2023” Se disputaron 3 títulos

“Excite Series 2023” fue el evento que All Japan Pro Wrestling presentó en Hachioji, Tokyo, donde se disputaron tres campeonatos.

► “Excite Series 2023”

Se anunció que para el 18 de marzo en el Tokyo Korakuen Hall, se realizará una función donde el lema será AJPW vs GLEAT.

NOSAWA Rongai y Kendo Kashin fallaron en la primera defensa del Campeonato de Parejas All Asia, tras caer ante Atsushi Onita y Yoshitatsu, en una batalla con bat explosivo con alambre de púas.

En la semifinal, Atsuki Aoyagi se confirmó en la posesión del Campeonato de Peso Jr. AJPW ante el experimentado Kotaro Suzuki quien pretendía conquistar el cetro por segunda vez en su carrera. Tras la batalla, Naruki Doi atacó a Atsuki Aoyagi y dio un paso al frente como siguiente retador,

En la batalla principal, Kento Miyahara mantiene la hegemonía sobre la Triple Corona luego de dar cuenta de Yuma Aoyagi. Esta fue la cuarta defensa de Miyahara, quien recibió el desafío de Yuji Nagata de NJPW.

Para cerrar la función, los ex miembros de NEXTSTREAM, Miyahara, Yuma, Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO unieron fuerzas con Shuji Ishikawa, Yuma Anzai y Ryo Inoue para formar Zennichi Shin Jidai (All Japan New Era), una nueva facción

Los resultados completos son:

AJPW “EXCITE SERIES 2023”, 04.02.2023

Esforta Arena Hachioji Subarena

Asistencia: 1,398 Espectadores

1. Shotaro Ashino y Ryuki Honda vencieron a Dan Tamura y Hikaru Sato (7:48) con un Final Vent de Honda sobre Tamura.

2. Takao Omori, Masao Inoue, Rising HAYATO y Oji Shiiba derrotaron a Black Menso~re, Ricky Fuji , Raijin Yaguchi y SUSHI (9:40)con un Sid Vicious de HAYATO sobre SUSHI.

3. Naruki Doi y Hokuto Omori vencieron a Naoya Nomura y Ryo Inoue (8:17) con una Bakatare Sliding Kick de Doi sobre Inoue.

4. All Asia Tag Team Title, Tornado Bunkhouse Current Blast Death Match: Atsushi Onita y Yoshitatsu derrotaron a NOSAWA Rongai y Kendo Kashin (c) (9:13) cuando Onita colocó espaldas planas a NOSAWA tras una Schlag con un Current Blast Bat – conquistando el título .

5. Yuji Nagata , Shuji Ishikawa y Yuma Anzai vencieron a Suwama, Jun Saito y Rei Saito (13:47) con un Backdrop Hold von Nagata gegen Suwama.

6. AJPW World Jr. Heavyweight Title: Atsuki Aoyagi (c) derrotó a Kotaro Suzuki (12:04) con un Firebird Splash (5th defense) defendiendo el título

7. Triple Crown: Kento Miyahara (c) venció a Yuma Aoyagi (28:10) con un Shutdown Suplex Hold defendiendo el título

