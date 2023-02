NJPW: “The New Beginning in Sapporo” Día 1

El Hokkaido Prefectural Sports Center de Sapporo fue el recinto desde donde se presentó New Japan Pro Wrestling para la primera fecha de “The New Beginning in Sapporo”.

► “The New Beginning in Sapporo” Día 1

Los Ingobernables de Japón (BUSHI, Hiromu Takahashi, SANADA y Shingo Takagi ) sometieron a CHAOS (Kazuchika Okada, Toru Yano y YOH) reforzados con Ryusuke Taguchi. Esta lucha fue preludio para los choques restantes de la gira, por lo que los involucrados se encararon.

Catch 22 (Francesco Akira y TJP)acompañados de Great-O-Khan) doblegaron a Just 4 Guys (DOUKI y Yoshinobu Kanemaru) con TAKA Michinoku para asegurar el Campeonato de Parejas de Peso Jr. IWGP por cuarta ocasión. Fue una batalla de gran intensidad, donde destacó la labor de Akira y DOUKI, quienes han alcanzado un gran nivel luchístico.

Con un Taichi aplicándose a fondo y actuando a la altura de las circunstancias, el choque contra Will Ospreay resultó una confrontación muy buena. Taichi hizo todo por lucirse en su ciudad natal, y tomó una ventaja inicial, pero Ospreay remó contra corriente y pudo revertir la tendencia con un definitivo Storm Breaker.

En el evento principal Shota Umino y Tetsuya Naito se enfrentaron en una batalla en mano a mano. A pesar del esfuerzo de Umino, ya que era la primera oportunidad en un duelo estelar, no pudo contra Naito, que a medio gas se llevó la victoria.

Los resultados completos son:

NJPW “THE NEW BEGINNING IN SAPPORO ~ 2 SAPPORO SNOW BATTLES”, 04.02.2023

Hokkaido Prefectural Sports Center Hokkai Kitayell

Asistencia: 3,073 Espectadores

1. Great-O-Khan venció a Oskar Leube (7:25) con un Ozora Subaru-Style Hitsuji Koroshi.

2. Minoru Suzuki, El Desperado, Ren Narita y Ryohei Oiwa derrotaron a “King of Darkness” EVIL, Yujiro Takahashi, SHO y Dick Togo (9:36) con un Cobra Twist de Narita sobre Togo.

3. Zack Sabre Jr., Mikey Nicholls, Shane Haste y Kosei Fujita vencieron a Hirooki Goto, Tomohiro Ishii, YOSHI-HASHI y Yuto Nakashima (11:28) con un Double Wristlock de Fujita sobre Nakashima.

4. Hiroshi Tanahashi, Tama Tonga, Hikuleo y Master Wato derrotaron a Jay White, KENTA, Taiji Ishimori y El Phantasmo (12:48) con un Jackknife Hold de Wato sobre Ishimori.

5. Shingo Takagi, SANADA, Hiromu Takahashi y BUSHI vencieron a Kazuchika Okada, Toru Yano, Ryusuke Taguchi y YOH (11:02) con Last of the Dragon de Takagi sobre Taguchi.

6. IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Title: Francesco Akira y TJP (c) derrotaron a Yoshinobu Kanemaru y DOUKI (18:24) con un Fireball de Akira sobre DOUKI defendiendo el título

7. Special Singles Match: Will Ospreay venció a Taichi (22:47) con un Storm Breaker.

8. Special Singles Match: Tetsuya Naito derrotó a Shota Umino (32:11) con Destino.