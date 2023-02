CM Punk ya casi se recupera de su lesión ¿Regresará a AEW?

Después del evento AEW All Out el 4 de septiembre de 2022, CM Punk dejó de aparecer en televisión, esto por dos situaciones, la primera y más sonada, la pelea que tuvo con los integrantes de The Elite, por lo que fue suspendido, y la segunda por una lesión en el tríceps.

Sin embargo, el periodista Dave Meltzer de Wrestling Observer, aseguró que estará cerca de recuperarse y ve posible que regrese; sin embargo, no está seguro que esto pueda pasar por los problemas ya conocidos.

“Sé que mucha gente dirá: ‘Bueno, Punk va a regresar’. Puede que Punk vuelva. Estará disponible para regresar, si es que le quieren usar, en un par de meses. No es que sea algo tan lejano en el futuro. Por supuesto, si trajesen a Punk de vuelta, eso abre un montón de problemas de los que podríamos hablar otro día. Pero esa es la debilidad. No hay respuesta sencilla a esto”.

Meltzer estaba hablando sobre que AEW no cuenta con muchos luchadores “face” top que puedan buscar el campeonato de la empresa y Punk podría ser una opción, pero no cree que vayan a usarlo.

“Carecen de alguien babyface en esa posición, alguien con fiereza. Tuvieron la oportunidad de hacerlo con MJF, obviamente, pero al final fue un engaño. MJF estuvo genial como heel esta noche, pero no tienen a ese tipo. Esa es una de las razones por las que… O sea, Punk no va a ser tampoco.

► ¿Volverá CM Punk a AEW?

Al momento no se sabe si CM Punk volverá a AEW, pues el vestidor está dividido entre los que creen que debe hacerlo y los que no, por lo que su regreso podría descuadrar las cosas en la empresa.

Incluso el propio Meltzer, informó que Tony Khan no ha tomado una decisión, pero pronto tendrá que hacerlo.