AJPW: “New Year Giant Series” 3 títulos en juego

Desde el Tokyo Korakuen Hall, All Japan Pro Wrestling presentó el cierre de la gira “New Year Giant Series 2023“, con tres títulos en disputa.

► “New Year Giant Series 2023”

Toshizu cayó en su cuarta defensa del Campeonato GAORA TV ante Minoru Tanaka de GLEAT, quien se proclamó como el monarca 23 en la historia del cetro.

En duelo de cuartetas, Voodoo Murders ( Jun Saito, KONO, Rei Saito y Suwama ) doblegaron a Ren Ayabe, Shuji Ishikawa, Takao Omori y Yoshitatsu.

Atsuki Aoyagi mantiene la posesión de Campeonato Mundial de Peso Jr AJPW tras dominar al veterano Kaz Hayashi de GLEAT. Esta fue la cuarta defensa del flamante monarca. Tras el encuentro, Aoyagi recibió el reto del experimentado Kotaro Suzuki.

En el turno estelar, Yuma Aoyagi y Naoya Nomura se proclamaron nuevos campeones Mundiales de Parejas AJPW, sorprendiendo a Kento Miyahara y Takuya Nomura, quienes cayeron en su primera defensa.

Los resultados completos son:

AJPW “NEW YEAR GIANT SERIES 2023”, 22.01.2023

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 504 Espectadores

1. Black Menso~re y Kotaro Suzuki vencieron a Rising HAYATO y Oji Shiiba (8:04) con un Blue Destiny de Suzuki sobre HAYATO.

2. Naruki Doi y Hokuto Omori derrotaron a Ryo Inoue y Yuma Anzai (8:01) con una Bakatare Sliding Kick de Doi sobre Inoue.

3. GAORA TV Title: Minoru Tanaka venció a Toshizu (c) (10:17) con un Ground Cobra Twist – conquistando el título.

4. Shotaro Ashino Return Match: Yuji Nagata, Dan Tamura y Hikaru Sato derrotaron a Shotaro Ashino, Ryuki Honda y Masao Hanabata (8:15) con un Nagata Lock 54 de Nagata sobre Hanabata.

5. Suwama, KONO, Jun Saito y Rei Saito vencieron a Shuji Ishikawa, Takao Omori, Yoshitatsu y Ren Ayabe (10:47) con un Backdrop Suplex de Suwama sobre Omori.

6. AJPW World Jr. Heavyweight Title: Atsuki Aoyagi (c) derrotó a Kaz Hayashi (13:05) con un Firebird Splash defendiendo el título

7. AJPW World Tag Team Title: Yuma Aoyagi y Naoya Nomura vencieron a Kento Miyahara y Takuya Nomura (c) (22:33) con THE FOOL de Aoyagi sobre Miyahara – conquistando el título