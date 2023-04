AJPW: “Champion Carnival 2023” Día 3

Para el tercer día de actividades del “Champion Carnival 2023”, All Japan Pro Wrestling se trasladó al Nagoya International Conference Hall para continuar con los duelos de la fase de grupos.

► “Champion Carnival 2023” Día 3

En el primer choque del torneo de parejas, Ryo Inoue y Oji Shiiba sumaron sus primeros puntos tras dominar a Hikaru Sato y Dan Tamura .

Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO también lograron su primer triunfo, dando cuenta de Naruki Doi y Naoki Tanizaki.

A través de un tornado death match con el bat explosivo, Yoshihashi y Atsushi Onita lograron la primera defensa del Campeonato de Parejas All Asia ante Takao Omori y Black Menso~re.

El gigante Cyrus ligó su segunda victoria, esta vez ante Yuma Aoyagi.

Kento Miyahara batalló, pero logró imponerse a Ryuki Honda. Ambos contabilizaron cuatro unidades.

T-Hawk de GLEAT consiguió sus primeros puntos doblegando a Satoshi Kojima.

El novato sensación, Yuma Anzai consiguió su primer triunfo pasando sobre Shotaro Ashino.

En el turno principal, Suwama batalló, pero consiguió dominar a Manabu Soya. Ambos contabilizaron cuatro puntos.

Los resultados completos son:

AJPW “CHAMPION CARNIVAL 2023”, 15.04.2023

Nagoya International Conference Hall

Asistencia: 935 Espectadores

1. Jr. Tag Battle of Glory: Ryo Inoue y Oji Shiiba [2] vencieron a Hikaru Sato y Dan Tamura [2] (7:18) con la Ungai Soten de Shiiba sobre Sato.

2. Jr. Tag Battle of Glory: Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO [2] derrotaron a Naruki Doi y Naoki Tanizaki [2] (7:08) cuando Aoyagi colocó espaldas planas a Tanizaki tras la Hauser Impact ².

3. 4 Way Match: Hokuto Omori venció a Shuji Ishikawa, Jun Saito y Rei Saito (4:05) con un Narcissist Roll sobre Rei.

4. All Asia Tag Team Title, Tornado Bunkhouse Megaton Current Blast Death Match: Atsushi Onita y Yoshitatsu (c) derrotaron a Takao Omori y Black Menso~re (10:30) cuando Onita colocó espaldas planas a Menso~re tras un Schlag con el Current Blast Bat defendiendo el título

5. Champion Carnival – Grupo A: Cyrus [4] venció a Yuma Aoyagi [4] (7:03) con un Reverse Splash.

6. Champion Carnival – Grupo A: Kento Miyahara [4] derrotó a Ryuki Honda [4] (8:42) con un Shutdown Suplex Hold.

7. Champion Carnival – Grupo A: T-Hawk [2] venció a Satoshi Kojima (7:02) por Pinfall.

8. Champion Carnival – Grupo B: Yuma Anzai [2] derrotó a Shotaro Ashino [0] (10:29) con un German Suplex Hold.

9 Champion Carnival – Grupo B: Suwama [4] venció a Manabu Soya [4] (15:13) con un Backdrop.

– Champion Carnival 2023 – Clasificación Parcial:

Grupo A:

1. Yuma Aoyagi [4]

-. Ryuki Honda [4]

-. Cyrus [4]

-. Kento Miyahara [4]

5. Yoshitatsu [2]

6. T-Hawk [2]

7. Jun Saito [0]

-. Satoshi Kojima [0]

Grupo B:

1. Hokuto Omori [4]

-. Rei Saito [4]

-. Manabu Soya [4]

4. Suwama [4]

5. Yuma Anzai [2]

6. Shuji Ishikawa [0]

-. Shotaro Ashino [0]

-. Takao Omori [0]

– Jr. Tag Battle of Glory 2023 – Clasificación Parcial:

1. Naruki Doi y Naoki Tanizaki [2]

-. Kaito Ishida y Kotaro Suzuki [2]

-. Hikaru Sato y Dan Tamura [2]

-. Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO [2]

-. Ryo Inoue y Oji Shiiba [2]