ATTACK! Came Out Swinging | Resultados e imágenes

Viajamos hasta Gales, no para una nueva edición de WWE Clash at the Castle sino para adentrarnos en la promoción independiente ATTACK! Pro Wrestling a través de su evento más reciente, ATTACK! Came Out Swinging. Esta, como el Evento Premium mencionado, tiene su sede en la ciudad de Cardiff. Aunque en realidad el show que nos ocupa ahora tuvo lugar en el Patti Pavilion en Swansee el pasado domingo 23 de abril. Y volvemos al imperio McMahon, próximamente Endeavor, pues contó con Mark Andrews, que fuera Campeón de Parejas NXT UK.

‘Came Out Swinging’ tonight in Swansea! Tickets available on the door pic.twitter.com/0wtMP7ixqn — ATTACK! Pro Wrestling (@ATTACKWrestling) April 23, 2023

> ATTACK! Came Out Swinging

Vamos primero con los resultados de los combates para después echar un vistazo a unas cuantas imágenes de los mismos:

Brendan White venció a Nino Bryant

Connor Mills venció a Curt Atlas (con Shane Hooker)

Jay Joshua venció a Danny Jones, Harrison Bennett y Mark Andrews en una lucha cuadrangular por la contención al Campeonato ATTACK!

Dani Luna venció a Safire Reed

James Ellis venció a ELIJAH

Bowl-A-Rama (Lloyd Katt y Splits McPins) y Nico Angelo (con Alley McPins) vencieron a Lykos Gym (Kid Lykos y Kid Lykos II) y Wild Boar

3 – #ReallyWelsh 4Way match: Jay Joshua defeated Mark Andrews and Harrison Bennett and Danny Jones – Joshua pinned Andrews to become the #1 contender to the ATTACK championship @ATTACKWrestling #CameOutSwinging pic.twitter.com/WhwdlpNo1F — Phil Jones 👽 (@PhilJones77) April 23, 2023

6 – Main event: Nico Angelo & Bowl-A-Rama (Lloyd Katt & Splits McPins) w/ Alley McPins defeated Wild Boar Mike Hitchman & Lykos Gym (Kid Lykos & Kid Lykos II) when Angelo pinned Lykos II @ATTACKWrestling #CameOutSwinging pic.twitter.com/C2pmfaO3JL — Phil Jones 👽 (@PhilJones77) April 23, 2023

Great show tonight in Swansea, @ATTACKWrestling debut in Swansea! I hope many more to come 🤞 #comeoutswinging pic.twitter.com/QggUdrdekn — BenGie 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@beng94) April 23, 2023

Images and videos of the main event of @ATTACKWrestling’s show featuring @NicoAngelo_BHG (and Bowl-A-Rama, I don’t know their Twitter @‘s sorry) @KidLykosII, @KidLykos, and @WILDBOARhitch. Additional video of me getting owned by Lykos lmao. Still love them though. pic.twitter.com/5m4SH7M5X0 — Scott Smedley 🦢🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@Scott_Smedley25) April 23, 2023

I believe in @MandrewsJunior, I believe in Mandrews, na na na naaa. @ATTACKWrestling pic.twitter.com/Ko2HatICGh — Scott Smedley 🦢🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@Scott_Smedley25) April 23, 2023

Pero Mark Andrews no es el único luchador reconocido de este cartel pues también estuvieron luchando otros ex de la marca británica como Wild Boar, Dani Luna y Danny Jones. Además, muchos de ellos trabajan en promociones más populares en el circuito del Reino Unido como RevPro o PROGRESS.

Otro detalle interesante que apuntar es que el mismo Mark Andrews es el propietario de ATTACK!. Y en el pasado lo era también Butch, luchador de WWE, anteriormente conocido como Pete Dunne; de hecho, el Bruiserweight fue quien la fundó en 2011. Su antiguo compañero es el único dueño actualmente.

¿Qué promociones independientes sigues?