AJ Styles rechazó la inducción al Salón de la Fama de Impact

Impact Wrestling le ofreció entrar a su Salón de la Fama pero AJ Styles rechazó la inducción. El Campeón Intercontinental WWE lo acaba de revelar en Twitch. Los fanáticos pueden estar realmente contentos con él porque les permite conocer mucho más de su vida a través de esta plataforma.

"The Phenomenal One" trabajó en la antigua TNA de 2002 a 2013 hasta convertirse en la cara de la empresa. Allí fue dos veces Campeón Mundial de Peso Completo o seis veces Campeón de la División X. Y ahora mismo podría estar dentro de su Hall of Fame pero cuando se lo propusieron dijo que no.

► AJ Styles rechazó la inducción de Impact Wrestling

Así fue cómo el monarca explicó su decisión cuando le preguntaron precisamente acerca de una futura inducción en Impact afirmando que por aquel entonces se encontraba trabajando tanto en ROH como en NJPW y creía que no era una buena idea aceptar mientras estaba en otra empresa.

“Me lo ofrecieron pero estaba trabajando para ROH y NJPW en ese momento y dije: 'No lo puedo hacer'. No podía ir a un evento de TNA mientras estaba trabajando en otro sitio. No creí que fuera lo correcto, y todavía estaba en activo luchando. "Siempre me ha parecido extraño que alguien vaya a entrar al Salón de la Fama cuando todavía está luchando. Esperen hasta que se retiren. Y mientras siga trabajando para WWE tampoco voy a hacerlo. No digo que no lo haré nunca, pero si estoy trabajando para otra compañía, no lo haré".

Va a haber que esperar unos años para que se de la inducción de Styles en el Salón de la Fama de Impact pero parece obvio que va a ocurrir. También sería interesante que el veterano luchador volviera a tener un combate en dicha empresa, pero también ha dicho que cuando acabe con WWE se retirará.

