► AJ Styles pidió disculpas a Karl Anderson y Luke Gallows

Cuando se confirmó el despido de Karl Anderson y Luke Gallows de WWE, AJ Styles pidió disculpas a sus dos amigos, a quienes él mismo había llevado a la empresa de Vince McMahon cuando le ofrecieron firmar un contrato. Esto no era, ni mucho menos, necesario, como el segundo de los luchadores que ahora están en Impact Wrestling ha contado recientemente en una entrevista con WrestleTalk in The D pero el fenomenal lo hizo de todas maneras.

"Nos dijo que lo sentía, pero no tenía por qué hacerlo y nosotros no lo esperábamos. AJ dijo en su servicio de streaming que se sentía responsable de que nos quedáramos cuando queríamos irnos. Además, WWE nos siguió pagando mucho dinero. Pero esa no fue la razón por la que nos quedamos. La razón principal fue que podíamos seguir trabajando con él.

"Acabamos siendo despedidos cuando surgió la pandemia pero no podemos culparlo por eso, no puede predecir el futuro. Solo quería hacer lo mejor para sus amigos y eso era convencernos de que nos quedáramos. Lo hicimos, pero nadie nos obligó a nada y al final del día, fuera o no fuera la decisión correcta, no tenemos ningún resentimiento hacia WWE.

"AJ me llamó 20 minutos después, hablamos y le dije lo que estoy diciendo ahora. No culpo a nadie de lo que ha sucedido en mi carrera. Al final del día debes mirarte al espejo. Y esto no se ha convertido en nada más que en un gran positivo. No puedes quedarte mirando por el espejo retrovisor, tienes que seguir avanzando".