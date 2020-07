Sasha Banks y Bayley hacen historia en Monday Night Raw

Después de que "The Boss" venciera a Asuka en Monday Night Raw para coronarse como Campeona Raw, Sasha Banks y Bayley hacen historia en WWE. Las dos juntas son además Campeonas de Parejas WWE. Mientras que la segunda sostiene también el Campeonato Femenil SmackDown.

Cabe mencionarse que no tienen todos los títulos de la división de mujeres de la empresa puesto que Io Shirai tiene en sus manos el Campeonato Femenil NXT y Kay Lee Ray sigue siendo la Campeona NXT UK. Lamentablemente para la británica, su marca sigue detenida por la Era Covid.

► Sasha Banks y Bayley hacen historia en WWE

La cuenta WWE Stats & Info en Twitter comparte esta hazaña lograda por las mejores amigas en el imperio McMahon.

"Si es verdad, esto convierte a Bayley y Sasha Banks en el quinto dúo en la historia de WWE en sostener los títulos individuales mientras al mismo tiempo son campeonas de parejas. "Los otros son: Triple H y Stone Cold, Kevin Nash y Shawn Michaels, Owen Hart y British Bulldog, y Ken Shamrock y Big Bossman".

"Su victoria en Raw lo confirma. Sasha Banks se une a Bayley como el primer dúo de Superestrellas femeniles (y el quinto en total) en entrar a la exclusiva lista en los libros de historia de WWE".

"¿Qué puedo decir? Modelos a seguir".

Casi es una lástima que las luchas que están disputando así como las rivalidades que están teniendo no estén a la altura de lo que están consiguiendo las dos luchadoras. Porque de esa manera esto se vería realmente como un momento enorme. De lo contrario, es visto como una simple anécdota.

