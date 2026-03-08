¿La carrera de AJ Styles aún no tocó a su fin?

AJ Styles dejó los guantes sobre el ring de Monday Night Raw después de perder ante Gunther en Royal Rumble 2026 dando a entender que su carrera como luchador había terminado. Sin embargo, desde entonces los rumores sobre una posible continuación para «The Phenomenal One» no han cesado, haciéndose referencia tanto a seguir en WWE como en otras compañías.

► ¿AJ Styles no terminó aún?

Hablando de especulaciones, durante una reciente edición de Busted Open Radio, Bully Ray comentó que el propio Styles no dejó claro que se haya retirado definitivamente.

“No dijo nada de forma definitiva. Sigo pensando lo mismo que dije hace un par de semanas: no creo que AJ Styles haya luchado su último combate. No hay ninguna manera de que AJ Styles haya terminado del todo”.

“Creo que tuvieron que hacer eso (lo de dejar los guantes) porque había demasiadas conversaciones sobre qué podría venir después para AJ”.

“Creo que WWE, mientras AJ aún estaba bajo contrato, dijo algo como: ‘Necesitamos hacer esto y cerrar la puerta a AJ todo lo posible’. Quizá incluso entre bastidores le dijeron: ‘Escucha, si algún día te entran ganas de ir a otro sitio, llámanos primero’. AJ podría ir a tener su último combate en TNA, podría tener un último combate en Japón, e incluso un combate soñado”.

Esto no deja de ser la opinión del miembro del Salón de la Fama de WWE pero sin duda es interesante y forma parte del debate. ¿Estáis de acuerdo con Bully Ray? ¿Dónde os gustaría volver a ver a AJ Styles? Personalmente, sería fantástico que hiciera una gira de despedida al estilo John Cena pero luchando también en TNA y New Japan Pro Wrestling.