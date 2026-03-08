Rating AEW Dynamite 4 de marzo 2026

El episodio de AEW Dynamite de la semana pasada contó con varios combates y segmentos, entre los que se destaco el combate entre Thekla vs. Thunder Rosa.

Las luchas presentadas fueron

CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO AEW: MJF (c) retuvo ante Kevin Knight (***) Darby Allin y Orange Cassidy vencieron a Gabe Kidd y Clark Connors (****) Jamie Hayter y Alex Windsor vencieron a Jessie McKay y Cassie Lee (**) ‘Hangman’ Adam Page venció a talento local (*) CAMPEONATO CONTINENTAL AEW; ELIMINATOR MATCH: Jon Moxley (c) venció a Hechicero (**** 1/2) CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW: Thekla (c) retuvo ante Thunder Rosa (*** 1/2) CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: Kyle Fletcher, Kazuchika Okada y Mark Davis vencieron a ‘Hangman’ Adam Page, Kevin Knight y Mike Bailey (c) (*****)

► Los números de AEW Dynamite 4 de marzo 2026

El show de AEW Dynamite tuvo un promedio de 650 mil televidentes en TBS. Esto esta por encima con respecto a los 633 mil espectadores de la semana pasada.

Obtuvo un rating de 0,12 en el grupo demográfico clave de 18 a 49 años, frente al rating de 0,10 del programa de la semana pasada.

Actualmente no se conocen las cifras de audiencia del streaming para la transmisión simultánea en HBO MAX.

El año pasado por estas fechas, el 5 de marzo de 2025, Dynamite atrajo a 600.000 espectadores y un rating de 0,13 (para la categoría de 18 a 49 años). El episodio del 6 de marzo de 2024 atrajo a 779.000 espectadores y un rating de 0,27.