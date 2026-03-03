Moose espera que AJ Styles salga del retiro para luchar en TNA

Conforme pasan los días, la posibilidad de ver a AJ Styles marcándose un Ric Flair parece más lejana, cuando semanas atrás se daba casi por hecho que el veterano sólo dejaría atrás su estatus de «WWE Superstar» en activo, entre rumores incluso de una firma con AEW.

La diferencia aquí es que Styles quiere permanecer vinculado al otrora Imperio McMahon, según él mismo expuso mediante recientes declaraciones ante los micrófonos del podcast ‘Talk’N Shop’.

«Seguiré trabajando con la WWE. Eso no va a cambiar. Sueño con ayudar a los jóvenes talentos. Si alguien no está listo una vez que llega, mi trabajo es ayudarlo a llegar a ese punto donde pueda hacerlo y tenga confianza al subirse al ring de la WWE. Poder ayudar con eso es una bendición».

► La esperanza de Moose

En un escenario ideal, AJ Styles habría colgado las botas bajo los focos de TNA, la casa donde se hizo célebre, y elevando a Leon Slater, actual portador del Campeonato de la División X, cetro que «The Phenomenal» inauguró siendo su primer monarca hace casi 24 años. Pero Styles nunca llegó a luchar para TNA durante esta última etapa competitiva, pese a aparecer por allí puntualmente, como vimos en Slammiversary 2025, cuando él y Slater protagonizaron una suerte de pase de antorcha tras la coronación del inglés.

Con todo, Moose no pierde la esperanza de que Styles tenga guardada una lucha final para TNA, tras ser preguntado por el asunto en ‘Rewind Recap Relive’.

«Oh, sí, tío. Estoy contento por todo lo que ha conseguido en TNA y en WWE. Para mí, es uno de los mejores, sino el mejor, luchador del mundo. Sin duda uno de ellos. Y a ver, lo digo egoístamente, espero que le queden algunos combates más en la recámara para que venga a TNA y luche un par de veces más. Pero bueno, creo que se merece todo lo que ha obtenido».