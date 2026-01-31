Royal Rumble 2026: Gunther obliga a rendirse a AJ Styles y pone fin a su carrera

La carrera de AJ Styles llegó a un punto crítico al enfrentarse a Gunther en una lucha donde el futuro del veterano pendía de un hilo.

Desde el primer instante, ambos dejaron claro que no habría concesiones, iniciando un forcejeo intenso en busca de la primera llave de sumisión.

Styles apostó por la técnica para neutralizar la fuerza de “The Ring General”, pero el austríaco respondió con su habitual castigo físico, llevando la batalla incluso fuera del ring. Cada golpe fue elevando la tensión de un público consciente de que podía estar presenciando la última actuación de uno de los luchadores más influyentes de su generación.

Gunther comenzó a imponer condiciones tras expulsar a Styles del cuadrilátero con una violenta patada y castigarlo contra la mesa de comentaristas y el poste. El europeo mantuvo el control con chops devastadores y un Boston Crab que obligó al estadounidense a gastar energía prematuramente.

Sin embargo, Styles encontró una ventana de oportunidad con una Pelee Kick seguida de un Ushigoroshi que estuvo cerca de darle la victoria. Más tarde conectó un springboard 450 splash y un Styles Clash que provocaron el clamor del público, que ya coreaba “¡Esto es asombroso!”. Aun así, Gunther resistió todo el arsenal.

El momento polémico llegó cuando ambos acorralaron al árbitro y el austríaco aprovechó la distracción para conectar un low blow. La posterior powerbomb no fue suficiente, pero marcó el inicio del dominio definitivo del campeón.

Y así termina la carrera de AJ Styles en WWE 😨 Gunther no tuvo piedad y vence a AJ La reacción de la gente luego de la sumisión es impresionante, nadie lo podía creer 😢

► Momentos claves

La recta final fue un ejercicio de supervivencia. Styles intentó un Phenomenal Forearm, pero Gunther lo interceptó para atraparlo en un Gojira Clutch. El veterano lanzó codazos desesperados y trató de alcanzar las cuerdas, pero la presión fue demasiada. Poco a poco comenzó a desvanecerse hasta que el árbitro detuvo el combate ante la falta de respuesta. La campana sonó y el estadio quedó en silencio, consciente de la magnitud del desenlace.

¿Qué pasará ahora?

Gunther se retiró sin mirar atrás, reafirmando su imagen de competidor implacable. Styles, por su parte, recuperó el conocimiento para encontrarse con una ovación ensordecedora y el cántico de “¡Gracias, Styles!”. Si esta fue realmente su despedida, el “Phenomenal One” se marcha como una leyenda que luchó hasta el último aliento.