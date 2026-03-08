Gunther: «No soy una ‘amenaza extranjera’»

Durante décadas, muchas rivalidades en WWE se construyeron alrededor de la diferencia de nacionalidades entre los luchadores pero esto ya no sucede tanto así en la actualidad y Gunther no quiere ser visto como un «villano extranjero» frente a los rivales que tiene como el actual Campeón Mundial de Peso Completo, CM Punk, o el presente Campeón WWE, Cody Rhodes.

► Así se ve Gunther

Con «La Pesadilla Americana» precisamente se sentó estos días «El General del Ring» para conversar en su pódcast, What Do You Wanna Talk About?, aprovechando el nativo de Viena (Austria) para compartir con su compañero de vestidor, oponente en el cuadrilátero y entrevistador en esta ocasión cómo se ve a sí mismo alejado de los mencionados estereotipos:

“No, yo no soy una ‘amenaza extranjera’. Siempre me molesta un poco cuando dicen: ‘Oh, es simplemente un extranjero malo’. Intento evitar todo lo que tenga que ver con una bandera o algo así”.

“Al principio me pusieron la bandera en las mallas. De verdad querían que llevara la bandera en mi equipo. Me deshice de ella en cuanto pude”.

“A veces todavía se mantiene esa idea del extranjero, pero por otro lado es muy estereotípica. Creo que era algo más propio de los años 80”.

“Estados Unidos es mucho más diverso hoy en día. Incluso he estado en lugares donde apenas me encontré con estadounidenses”.