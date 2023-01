William Regal volvió a la WWE el pasado 4 de enero. Por ahora, se ha dicho que sería instructor tras bambalinas y ayudaría al nuevo talento en mejorar en el ring. Su hijo, Charlie Dempsey, lucha en NXT, y sería importante para que mejore. El británico no puede aparecer en televisión durante un año debido al acuerdo que logró con Tony Khan para que le pudiera rescindir su contrato de AEW de forma adelantada. Pero sería comprensible que una vez pasara ese tiempo retomara quizá su rol como Gerente General de la marca amarilla.

► William Regal y el retorno de Vince McMahon

Dicho esto, ahora nos preguntamos si la vuelta de Vince McMahon a la compañía afectará al “Gentleman Villain”. Recordemos que fue despedido cuando el antiguo mandamás aún estaba al cargo, como tantos otros. Hablando recientemtente en el Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer señalaba que si bien no se sabe en estos momentos si William Regal se verá afectado, se ha estado hablando del ex All Elite Wrestling últimamente dentro de la empresa. Tampoco sabemos en qué sentido pero es interesante que haya sido una conversación.

“La situación Regal es algo de lo que todo el mundo ha estado hablando. No sé si le afectará. En este momento, Levesque seguirá teniendo el mismo poder”.

Entrando al terreno de la broma, desde que se hizo oficial el regreso de McMahon, no han faltado los memes en redes sociales sobre el “arrepentimiento” de Regal de volver.

William Regal regresando a WWE el día antes de que vuelva Vince McMahon: pic.twitter.com/XyJqKYKLbs — De las Luchas (@DeLasLuchas) January 6, 2023

¿Pensáis que el retorno de Vince McMahon a la WWE afectará a William Regal?