AEW, principal vendedora de mercancía en diciembre

Horas atrás confirmamos en SÚPER LUCHAS que Cody Rhodes fue la Superestrella de WWE que más mercancía vendió en diciembre de 2023:

► Mercancía de AEW en diciembre

Ahora nos hacemos eco de que AEW fue la principal vendedora de merchandising en el mismo período según WrestleNomics.

Echando la vista atrás, podemos hacer algunos apuntes interesantes, como que en 2022 el mayor vendedor de mercancía fue Danhausen, lo cual puede parecer una locura habida cuenta de que apenas tiene relevancia en la programación de AEW. También comprobamos que, por ejemplo, en comparación con agosto la lista ha cambiado considerablemente; entonces, Sting, CM Punk (él solo y con FTR), The Elite y Bullet Club Gold estaban presentes.

En cambio, en septiembre vimos que Adam Page se situó en primera posición después de la salida de Punk de la empresa. Entonces, Tony Khan también señalaba la gran cantidad de mercancía, lo cual sigue siendo así, que vendían MJF y Adam Cole con su bromance, el cual acaba de terminar al revelarse el segundo como The Devil: «No tienes que seguir odiándolo, porque ‘es nuestro canalla’. Esto es algo que realmente ha sido adoptado por los fanáticos, y se ha reflejado en las ventas masivas de merchandising de Better Than You Bay Bay, que continúan generando ganancias para nosotros, lo cual es genial. Reciben estas reacciones enormes, lo que es propio de una estrella de primer nivel y, en este caso, un favorito de los fans».

Un detalle curioso es que el Campeón Mundial de Peso Completo, Seth Rollins, no está en el listado de WWE, y que el Campeón Mundial AEW, Samoa Joe, tampoco en el de AEW.