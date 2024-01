Recientemente les reportábamos que Cody Rhodes, es el rey de la venta de mercancía en Navidad. Pues bien, llegó la hora de ampliar la noticia. CM Punk y Cody Rhodes fueron los líderes de ventas de mercancía en comercio electrónico.

Aquí hará cameo Pro Wrestling Tees.

► WWE vs. AEW vs. ProWrestlingTees

Wrestlenomics ha publicado una lista con las cifras estimadas de mercancía vendida en línea tanto de WWE como de AEW. El informe destaca que la métrica de valor de rango inverso no refleja las ventas, sino que indica la popularidad de la mercancía de un luchador. También enfatiza que esta métrica es una estimación y no representa con precisión las ventas reales.

► Pro Wrestling Tees

El informe señaló a los 25 mejores luchadores que más vendieron en Pro Wrestling Tees en 2023: con Punk encabezando las listas. El segundo con mejor recaudación fue el fallecido Jay Briscoe, mientras que el ex campeón de AEW, MJF, quedó en tercer lugar, y los dos siguientes puestos fueron ocupados por las estrellas de AEW, Danhausen y Kenny Omega.

► WWE Shop

Sólo en ropa, Rhodes ocupó el primer lugar con un valor de rango inverso total de 59,845 camisetas, mientras que LA Knight quedó detrás con 39,956, y el miembro del Salón de la Fama, Stone Cold Steve Austin, estuvo ligeramente detrás de Knight con 38,416. John Cena ocupó el cuarto lugar con 35,980, y en quinto lugar estaba el campeón universal indiscutible de la WWE, Roman Reigns, con 34,179.

Según el informe, el artículo exclusivo de ropa más vendido en WWEShop.com fue una camiseta retro negra de los años 90 de nWo con un estimado total de 13,423. La campeona mundial Rhea Ripley ocupó el segundo lugar con su camiseta negra para hombres «She’s My Mami».

► ShopAEW

La categoría mejor remunerada para AEW no proviene de un luchador, sino de la propia empresa, AEW, que encabezó la lista con 86,077, mientras que Punk ocupó el segundo lugar con 64,729. The Acclaimed, Orange Cassidy y The Elite completaron los cinco primeros lugares. En la lista de mejores elementos de AEW, The Acclaimed ocupó el primer lugar con su camiseta «Scissor Me Daddy Ass» con 20,840, pero Punk no estaba demasiado lejos con su camiseta «Best in the World» con 20,196.

