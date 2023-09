El éxito de mercancía de MJF y Adam Cole en AEW

Parecía que su rivalidad sería de transición para el Campeón AEW pero MJF y Adam Cole terminaron creando un fenómeno y uniéndose como Better Than You Bay Bay que incluso ha sobrevivido a su combate por el título en All In, donde también se coronaron como Campeones Mundiales de Parejas ROH. Aunque quizá su situación actual no sea la mejor teniendo en cuenta que Cole se ha lesionado y va a necesitar someterse a cirugía, como él mismo anunció esta pasada noche en Dynamite.

► La mercancía de MJF y Adam Cole

En espera de ver qué sigue para ambos, toca hablar de la ingente cantidad de mercancía que han vendido hasta ahora, según revela Tony Khan en la conferencia de prensa previa a AEW WrestleDream, evento PPV que se realizará este próximo domingo donde The Devil defenderá los cinturones de equipos ante The Righteous en un choque en desventaja. Por lo que se ha anunciado hasta ahora, no pondrá en juego la corona máxima.

«No tienes que seguir odiándolo, porque ‘es nuestro canalla’. Esto es algo que realmente ha sido adoptado por los fanáticos, y se ha reflejado en las ventas masivas de merchandising de Better Than You Bay Bay, que continúan generando ganancias para nosotros, lo cual es genial. Reciben estas reacciones enormes, lo que es propio de una estrella de primer nivel y, en este caso, un favorito de los fans».

𐌃𐌄𐌀𐌕𐋅 Ꮤ𐌀𐌋𐌊𐌔.

The RIghteous have a message for the #ROH World Tag Team Champion Better Than You Bay Bay. Watch #AEWDynamite LIVE on TBS!@NoNamexVincent | @DEATHxWALKS pic.twitter.com/or5iefUC0f — All Elite Wrestling (@AEW) September 28, 2023

► Cartel de AEW WrestleDream:

Bryan Danielson vs. Zack Sabre Jr.

«Hangman» Adam Page vs. Swerve Strickland (con Prince Nana).

Campeonato Mundial de Parejas AEW

FTR (Cash Wheeler y Dax Harwood) (c) vs. Aussie Open (Mark Davis y Kyle Fletcher)

Campeonato Mundial de Parejas ROH – Lucha en desventaja

MJF (c) vs. The Righteous (Vincent & Dutch)

Golden Lovers (Kenny Omega y Kota Ibushi) y Chris Jericho vs. Don Callis Family (Sammy Guevara, Konosuke Takeshita y Will Ospreay) (con Don Callis).

Campeonato TNT – Lucha de 2 de 3 caídas

Christian Cage (c) (con Luchasaurus) vs. Darby Allin (con Sting y Nick Wayne)

Campeonato Mundial ROH y Campeonato de Peso Abierto STRONG NJPW

Eddie Kingston (c) vs. Katsuyori Shibata.

Campeonato TBS

Kris Statlander (c) vs. Julia Hart

Lucha por la contención al Campeonato Mundial de Parejas AEW

The Young Bucks (Matt Jackson y Nick Jackson) vs. Bullet Club Gold (Austin Gunn y Colten Gunn) vs. Lucha Brothers (Penta El Zero M y Rey Fénix) vs. Orange Cassidy y Hook

Ricky Starks (con Big Bill) vs. Wheeler Yuta