Pocos sabían del regreso de CM Punk en Survivor Series, es por ello que la transmisión parecía que salía del aire.

Esto último lo sabemos por el reporte a propósito del tema de Dave Meltzer:

Pues bien, otra prueba de la veracidad de ello es que se activó el protocolo regular con los periodistas acreditados por WWE; una vez termina el evento especial se los llevan a la sala donde se hace la rueda de prensa.

Así fue en ese caso y no podrían ver por sus propios ojos uno de los regresos más inesperados, eso sí, sin dejar de lado el de Bret Hart años atrás.

Así lo cuenta uno de los periodistas acreditados en Survivor Series, Chris Van Vliet, a quienes recordarán de una que otra entrevista que hemos traducido aquí.

Ahí te va, en entrevista con Rewind Recap Relive, Vliet recordó la curiosa anécdota. Disponible en un clip de vídeo que subió a su cuenta oficial en X:

A continuación la traducción del vídeo:

Odio admitir esto. Estuve en Survivor Series, ahí estaba en Chicago. Estaba dentro en la Allstate Arena.

Como tal vez ustedes hayan notado, estaba participando de la conferencia de prensa. Y la manera en que se organiza la conferencia de prensa de la WWE es que tanto pronto como la última lucha termina, se llevan a todo el mundo a la sala donde se celebra la conferencia de prensa.

Todos estábamos ahí, agarrando silla. ‘Oh. Fue un muy buen show, Randy Orton regresó’, ‘¿Pueden creerlo?’ Cuando de repente alguien en la parte de atrás del cuarto: ‘¡No puedo creer que él esté aquí!’

Pensé entonces que se refería a algún amigo que no había podido ver en toda la noche. Entonces ellos dijeron: ‘Viejo. CM Punk está aquí’ A lo que respondí: ‘¡¿QUÉ?!’

Así que estábamos todos alrededor de un pequeño monitor que estaba en el piso de la sala de prensa. Así que, estaba ahí en el recinto, no experimenté la gritería, ¿Qué tan loco suena eso?

No es culpa de la WWE, los de la logística de WWE no tenían idea de lo que iba a pasar. Así es el protocolo, ellos quieren arrancar la conferencia de prensa lo más pronto posible.

Una más antes de irnos, el vídeo que prueba lo anteriormente narrado.

This is exactly how we all found out. Thanks to @localguydonnie for capturing this moment!

pic.twitter.com/z44Jzj5rZG

— Chris Van Vliet (@ChrisVanVliet) January 2, 2024