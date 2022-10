Desde que se anunció la suspensión de los cinco involucrados en la pelea de All Out, AEW no ha vuelto a tener contacto con ellos y no se sabe cuando volverán.

El pasado 4 de septiembre, tras una polémica rueda de prensa, CM Punk y Ace Steel se enfrentaron a golpe con The Young Bucks y Kenny Omega, por lo que todos fueron desconocidos como campeones y suspendidos por tiempo indefinido.

► AEW no se ha contactado con los involucrados en la pelea

Según reporta el Wrestling Observer, Tony Khan y otros directivos de AEW no habrían contactado por ellos, aunque sí les siguen pagando.

«En lo que respecta a la situación de aquellos suspendidos por la pelea (CM Punk, Young Bucks, Ace Steel y Kenny Omega), ninguno de los cinco han oído nada por parte de AEW. Los cinco continúan siendo pagados, y cuando te das cuenta de que los contratos de cuatro de ellos superan con creces el millón de dólares, la cantidad total a pagar a gente que no está trabajando es enorme. «La mayoría de ellos están frustrados porque quieren volver a trabajar llegados a este punto. Punk tal vez sea la excepción, puesto que no puede luchar en mucho tiempo debido a la operación.

Sin embargo, no se tiene claro si los luchadores volverán a la empresa, pero al momento no se puede confirmar o negar esto, pues nadie tiene información real.

«Ninguno de ellos tiene permitido hablar, pero varios quieren hacerlo. No tienen ni idea de si podrán hacerlo en algún momento. Cualquier rumor acerca de despidos o que a alguien se le ha dicho que no van a volver o algo así, es incorrecto, al menos hasta lo que se ha podido saber hasta mitad de semana».

Gente como Adam Page ha hablado hecha referencia a The Young Buck y Kenny Omega; sin embargo, no se le tiene permitido a nadie mencionar los nombres de los cinco involucrados en la pelea.