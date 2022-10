El evento principal está listo para el show de UFC del sábado en Las Vegas.

Alexa Grasso (14-3 MMA, 6-3 UFC) y Viviane Araujo (11-3 MMA, 5-2 UFC) hicieron el peso sin problemas para el evento principal de UFC Fight Night 212 el viernes en el UFC Apex. El mismo lugar acoge el cartel del sábado en ESPN+.

Grasso fue la primera luchadora en subir a la báscula en las dos horas de pesaje oficial y pesó 125,5 libras. Araujo fue justo detrás de ella como el segundo luchador a la escala y fue 126 para hacer el titular oficial.

CARTEL PRINCIPAL

Alexa Grasso (125,5) contra Viviane Araujo (126)

Jonathan Martínez (135,5) contra Cub Swanson (135)

Dusko Todorovic (186) contra Jordan Wright (185)

Raphael Assuncao (136) contra Victor Henry (136)

Misha Cirkunov (206) contra Alonzo Menifield (205,5)

CARTEL PRELIMINAR

Brandon Davis (136) contra Mana Martínez (136)

Jacob Malkoun (185,5) contra Nick Maximov (185,5)

Lucas Alexander (145,5) contra Joanderson Brito (146)

Sam Hughes (115) contra Piera Rodríguez (115,5)

Tatsuro Taira (126) contra CJ Vergara (129)*

Mike Jackson (170) contra Pete Rodríguez (170,5)

*Vergara no alcanzó el límite de peso mosca y será multado con el 30% de su bolsa.

La pelea entre el ruso Askar Askarov y el norteamericano Brandon Royval no se llevará a cabo en la división de peso mosca debido a que Askarov no dio el peso y no aceptó una pelea en peso pactado, según lo manifestado por Royval en una publicación en su cuenta oficial de Twitter.