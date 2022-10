La llegada de Saraya fue la última gran noticia para el elenco femenil de AEW, para la compañía en general. Todavía no ha luchado pero tiene el alta y se espera que lo haga. Y teniendo en cuenta que todavía es joven, si no vuelve a lesionarse, el cielo puede ser el límite para ella. Y ahora se confirma una nueva entrada al vestidor de mujeres de la organización de Tony Khan.

Nuestros compañeros de Fightful informan de los primeros detalles después de que la misma All Elite Wrestling informara que han firmado a Willow Nightingale, una luchadora a la que conocen bien pues ya ha tenido algunos combates con ellos. Comenzó su carrera en 2015 y 2022 está siendo su mejor año. Anteriormente ha luchado en ROH, MLW, IMPACT! Wrestling o Game Changer Wrestling. Y es aún más joven que la «Anti-Diva», 28 años tiene.

Congratulations @willowwrestles! Welcome to the team!

Willow Nightingale is ALL ELITE!#AEWRampage pic.twitter.com/widLMwgyAf

— Tony Khan (@TonyKhan) October 22, 2022