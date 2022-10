Saraya revela con quién quiere trabajar en AEW

Saraya está de nuevo en la televisión luchística semana a semana y es una bendición para todos los fanáticos. Todavía no ha luchado pero puede hacerlo, tiene el alta médica, así que el siguiente sueño de sus fans es que se calce nuevamente las botas y retome su carrera de luchadora a tiempo completo. Esto último quizá es demasiado pronto para decirlo. Lo iremos viendo. De momento, la «Anti-Diva» es All Elite y ya está teniendo no solo rivales sino también aliadas. En poco tiempo la de Norwich ha causado un gran revuelo.

Chaos erupts after the match and @Saraya sends a message to the world – #AEW is HER HOUSE indeed! #AEWDynamite’s 3-Year Anniversary Show is LIVE on @TBSNetwork! pic.twitter.com/RFoiQEB8gh

— All Elite Wrestling (@AEW) October 6, 2022