En sus primeros episodios, AEW Dark fue un buen complemento a AEW Dynamite 24 horas antes, dejando algún que otro combate de suma calidad, como el protagonizado por Kenny Omega y Joey Janela el pasado octubre. Sin embargo, con el transcurso de los meses, quedó convertido en una suerte de equivalente del programa Main Event de WWE, sin grandes nombres implicados.

Hoy, siete meses después, los Élite han concedido algo más de empaque a AEW Dark, aunque a costa también del tiempo concedido a cada combate, pues la cantidad de estos luce un tanto desorbitado para hora y media de show. Una decisión que responde sin duda al cada vez mayor número de talentos vinculados de alguna u otra manera a la novel empresa.

Pero parece que el próximo martes, esa habitual extensa lista se verá reducida. Un aficionado desveló ciertos comentarios retrógrados escritos en 2013 por Clutch Adams, gladiador neojerseíta que hizo su debut hace una semana en AEW Dark, perdiendo contra QT Marshall.

Is this the kind of guy you’re gonna promote? Thought you guys were about inclusivity @AEWrestling @TonyKhan @CodyRhodes @kennyomegamanx pic.twitter.com/KZrwtgFfqh