The Nexus iban a hacer su regreso en WrestleMania 36

Una década después, sólo uno de los miembros originales, Daniel Bryan, continúa en WWE, pero el impacto que durante unos meses causó el debut de The Nexus sobre el Imperio McMahon fue excepcional. Pro Wrestling Illustrated, de hecho, la consideró la mejor rivalidad de aquel 2010, incluso por encima del desenlace Shawn Michaels vs. The Undertaker en WrestleMania 26.

Sin embargo, en SummerSlam, ese gran aura se difuminó con una derrota (se dice que promovida por John Cena) que hundió la credibilidad de la facción liderada por Wade Barrett. Ni el gran trabajo de CM Punk un año después, fundando The New Nexus, logró elevarlos, pues sólo condujo al propio "Straight Edge" hacia los puestos estelares. Finalmente, en 2012, WWE sí apostó en firme por otro grupo que recogió buena parte de ese espíritu: The Shield.

► La charla de Darren Young y Vince McMahon parece que tuvo un fin

A comienzos de año, supimos que Fred Rosser, más conocido como Darren Young, mantuvo una reunión con Vince McMahon, sin detallarse los motivos. Asimismo, poco después, se rumoró que el ex-Campeón de Parejas WWE tendría algún tipo de papel en WrestleMania 36, aunque nada se plasmó en última instancia. ¿Cambio de planes debido al coronavirus?

Young concedió hace un par de días una entrevista a The Dropkick Podcast, y parece que, efectivamente, la pandemia dio al traste con los planes de una vuelta de The Nexus.

«Si The Nexus hubieran regresado... y quién sabe lo que hubiera pasado, pero estábamos programados para volver en WrestleMania. Sí, para la WrestleMania de este año en Tampa».

Poco antes del 25 aniversario de Raw, hace tres temporadas, hablamos de la posibilidad de que The Nexus formara parte de la celebración, teniendo en cuenta que su sonado debut sigue siendo considerado uno de los momentos más memorables de la historia del show rojo. No obstante, la dispersión de la mayoría de sus componentes hizo lucir complicada una reunión. Curioso resultaría averiguar cómo tenía previsto WWE resolver tal problema.