Tyron Woodley reacciona después de la derrota ante Gilbert Burns

Tyron Woodley hizo su esperado regreso al octágono anoche en Las Vegas para una pelea de peso welter con el creciente contendiente Gilbert Burns.

Woodley (19-4-1 MMA) regresó a la acción por primera vez desde que perdió su título de peso welter a manos de Kamaru Usman en UFC 235. Antes de ese revés, 'The Chosen One' había reunido una racha invicta de siete peleas, que incluyó tres defensas exitosas del título de peso welter.

Mientras tanto, Gilbert Burns (18-3 MMA) había entrado en la pelea con Tyron Woodley en una racha de cinco victorias consecutivas, que incluyó tres victorias consecutivas en la división de peso welter de la promoción . En su esfuerzo anterior en marzo pasado en Brasil, 'Durinho' había obtenido una victoria por nocaut técnico en el primer round sobre el especialista en sumisión Demian Maia.

El evento principal de UFC en ESPN 9 de anoche estuvo dominado de principio a fin por Gilbert Burns. 'Durinho' pudo dejar caer a Tyron Woodley en múltiples ocasiones durante la competencia, además de dominar al ex campeón en el terreno. Después de veinticinco minutos de acción, estaba claro que el brasileño había hecho más que suficiente para levantar la mano.

"Que hay gente. Como dije, simplemente no puedes subir a la cámara cuando ganas, tienes que subir a la cámara cuando pierdes también y umm me sentí bien. No tengo excusas. Me sentí bien y entrené duro. Estaba en buena forma. Sentí que hice todo bien. Todo se sintió bien desde el entrenamiento hasta la recta final y cada cosa sobre la pelea. Ayer miré a Gilbert Burns a los ojos y supe que iba a estar listo para pelear. Pensé que eso estaba bien. Hizo un buen trabajo para que sepan mantener la distancia y no entrar en golpes. Y sentí que estaba llegando, así que no tengo excusas. Mantendré mi cabeza en alto. Muchos habrían dejado que alguien los acabara en ese momento, pero no me di por vencido. Estaba pensando en todo lo que está sucediendo en este momento y en todas esas personas que protestan y luchan por algo bueno. Entonces pensé 'No puedo rendirme aquí' y nunca me rendí realmente ".

“Esperaba ganar la pelea para ser honesto. Sé que el primer round comenzó difícil. No sé cómo me dio un codazo. Sé que me pateó en mi maldita pierna y esa cosa no ha estado bien desde entonces. No sé con qué me golpeó en los pies si fue un codo o qué. Lo vio, pero lo que sea. Me dio una patada en mi maldita pierna y desde entonces esa cosa simplemente no estaba bien. No pude poner en marcha MI ritmo. Entonces, en cuanto a lesiones, creo que estoy bien. Tengo un pequeño corte que no puedes ver porque tengo al mejor cirujano plástico del mundo, el Dr. Greg, que me conectó con algunos puntos. Así que tengo como 3.000 puntos en mi ojo. Porque esa cosa estaba completamente abierta. Pero sí, mi pierna, esa madre parece que tengo una sandía dentro de mi piel. Así que solo quería venir a enfrentarlos".