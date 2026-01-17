AEW Collision 17 de enero 2026 | Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Donde ver AEW Collision 17 de enero 2026 | The Opps vs. Hangman Page y JetSpeed

Este sábado 17 de enero, AEW Collision se emitirá grabado desde el Arizona Financial Theatre en Phoenix, Arizona. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

►La semana pasada en AEW Collision

  1. Death Riders (Daniel Garcia, PAC y Wheeler Yuta, con Marina Shafir) vencieron a SkyFlight (Scorpio Sky, Dante Martin y Darius Martin, con Zayda Steel) (***)
  2. Brody King venció a Barrett Brown (*)
  3. El Clon venció a Komander (***1/2)
  4. Mina Shirakawa venció a Lady Frost (**)
  5. CAMPEONATO TNT: Mark Briscoe retuvo ante Hechicero (***1/2)
  6. Kris Statlander, Harley Cameron y Willow Nightingale) vencieron a Hyan, Maya World y Vertvixen (**1/2)
  7. The Demand (Ricochet, Bishop Kaun y Toa Liona) vencieron a Anthony Bowens y JetSpeed (Kevin Knight y ‘Speedball’ Mike Bailey) (***)

► Cartelera AEW Collision 17 de enero 2026

Cobertura y resultados AEW Collision 17 de enero 2026 | The Opps vs. Hangman Page y JetSpeed
AEW Collision 17 de enero 2026.

► ¿Dónde ver AEW Collision en vivo?

Fecha: sábado 17 de enero de 2026
Horario anunciado en EE. UU.: 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT
Horario de referencia: 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México)
Sede: Arizona Financial Theatre, Phoenix, Arizona

Región / Ciudad Hora local Plataforma
México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 19:00 Fox Sports México
Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 TNT / HBO Max
Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 TNT / HBO Max
Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 TNT / HBO Max
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 TNT / HBO Max
Canadá — Toronto / Montreal 20:00 TSN / AEW Plus (TrillerTV)
Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 19:00 AEW Plus (TrillerTV)
Panamá 20:00 AEW Plus (TrillerTV)
Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 21:00 AEW Plus (TrillerTV)
Colombia, Perú, Ecuador 20:00 AEW Plus (TrillerTV)
Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 21:00 AEW Plus (TrillerTV)
Chile — Santiago 22:00 AEW Plus (TrillerTV)
Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 22:00 AEW Plus (TrillerTV)
Reino Unido — Londres 01:00 (domingo) AEW Plus (TrillerTV) / ITV (emisión diferida)
Europa continental — España, Francia, Alemania, Italia 02:00 (domingo) AEW Plus (TrillerTV) / DAZN (según país)
Japón — Tokio 10:00 (domingo) AEW Plus (TrillerTV)
Australia — Sídney 12:00 (domingo) AEW Plus (TrillerTV)
Nueva Zelanda — Auckland 14:00 (domingo) AEW Plus (TrillerTV)

 

