Este sábado 17 de enero, AEW Collision se emitirá grabado desde el Arizona Financial Theatre en Phoenix, Arizona. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.
►La semana pasada en AEW Collision
- Death Riders (Daniel Garcia, PAC y Wheeler Yuta, con Marina Shafir) vencieron a SkyFlight (Scorpio Sky, Dante Martin y Darius Martin, con Zayda Steel) (***)
- Brody King venció a Barrett Brown (*)
- El Clon venció a Komander (***1/2)
- Mina Shirakawa venció a Lady Frost (**)
- CAMPEONATO TNT: Mark Briscoe retuvo ante Hechicero (***1/2)
- Kris Statlander, Harley Cameron y Willow Nightingale) vencieron a Hyan, Maya World y Vertvixen (**1/2)
- The Demand (Ricochet, Bishop Kaun y Toa Liona) vencieron a Anthony Bowens y JetSpeed (Kevin Knight y ‘Speedball’ Mike Bailey) (***)
► Cartelera AEW Collision 17 de enero 2026
- CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: The Opps (Samoa Joe, Katsuyori Shibata y Powerhouse Hobbs) (c) vs. ‘Hangman’ Adam Page y JetSpeed (Kevin Knight y ‘Speedball’ Mike Bailey)
- CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO NACIONAL AEW: Jack Perry vs. Anthony Bowens.
- Andrade el Ídolo vs. Angélico.
- Eddie Kingston y Ortiz vs. Grizzled Young Veterans (James Drake y Zack Gibson).
- Marina Shafir vs Zayda Steel.
- SkyFlight (Scorpio Sky, Dante Martin y Darius Martin) vs. The Don Callis Family (Kyle Fletcher, El Clon y Josh Alexander).
- Megan Bayne y Penelope Ford vs. Danielle Kamela y Viva Van.
► ¿Dónde ver AEW Collision en vivo?
Fecha: sábado 17 de enero de 2026
Horario anunciado en EE. UU.: 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT
Horario de referencia: 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México)
Sede: Arizona Financial Theatre, Phoenix, Arizona
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma
|México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
|19:00
|Fox Sports México
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|TNT / HBO Max
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00
|TNT / HBO Max
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00
|TNT / HBO Max
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00
|TNT / HBO Max
|Canadá — Toronto / Montreal
|20:00
|TSN / AEW Plus (TrillerTV)
|Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|19:00
|AEW Plus (TrillerTV)
|Panamá
|20:00
|AEW Plus (TrillerTV)
|Caribe — Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|AEW Plus (TrillerTV)
|Colombia, Perú, Ecuador
|20:00
|AEW Plus (TrillerTV)
|Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción)
|21:00
|AEW Plus (TrillerTV)
|Chile — Santiago
|22:00
|AEW Plus (TrillerTV)
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|22:00
|AEW Plus (TrillerTV)
|Reino Unido — Londres
|01:00 (domingo)
|AEW Plus (TrillerTV) / ITV (emisión diferida)
|Europa continental — España, Francia, Alemania, Italia
|02:00 (domingo)
|AEW Plus (TrillerTV) / DAZN (según país)
|Japón — Tokio
|10:00 (domingo)
|AEW Plus (TrillerTV)
|Australia — Sídney
|12:00 (domingo)
|AEW Plus (TrillerTV)
|Nueva Zelanda — Auckland
|14:00 (domingo)
|AEW Plus (TrillerTV)