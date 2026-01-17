Cuando TNA celebre este sábado 17 de enero su primer PPV del año, Genesis, lo hará ya habiendo iniciado su «AMC Era», pues el jueves presentó en directo Thursday Night iMPACT! Debut que abre un horizonte incierto para TNA y sus talentos, cual protagonistas de The Walking Dead, serie estandarte de dicha cadena estadounidense: supervivientes de mil y un sinsabores ante un nueva esperanza a la que aferrarse.

► Dos años de viaje

Thursday Night iMPACT! ha tenido muy mala acogida entre la IWC, con bastante razón. Y el cartel de Genesis 2026 ofrece pocos alicientes LUCHÍSTICOS (resalto porque cada vez este término se desvirtúa más dentro de TNA) para convencer a quienes, visto lo visto, no compran esta «AMC Era», quejosos de la escasa relevancia que tiene lo acaecido sobre el ring, de cierto tono vodevilesco —que recuerda a lo peor de la «Spike Era»— y de un exceso de comerciales y promociones: el retiro de JDC en duelo con su amigo Eddie Edwards (cuando JDC nunca ha sido nadie relevante en TNA como para concederle tal hueco), AJ Francis yendo contra Rich Swann (y no lo digo por Swann), Elijah ajustando cuentas con un Mustafa Ali siempre rodeado de lacayos que interfieren en sus luchas, Mara Sadè y Ryan Nemeth conjuntando un mano a mano de tintes fetichistas…

Mike Santana venció a Frankie Kazarian y recuperó el Campeonato Mundial TNA en la vilipendiada première. Y así cerró esta. Ya vía redes sociales, la promotora dio cuenta de que una vez concluida la emisión, Nic Nemeth quiso canjear sin éxito su Call Your Shot de Bound For Glory 2025 y que habría nuevo duelo entre Santana y Kazarian, ahora bajo estipulación «Texas Death Match», con Nemeth como árbitro especial. Obviando la deficiente planificación de TNA en una semana que debe ser clave para su futuro, pues todo ello debió concretarse antes de concluir iMPACT!, esta revancha tal vez sea uno de los pocos puntos atractivos (a priori) del cartel de Genesis 2026.

El otro, ver a The Hardys protagonizando la que podría ser su última defensa como Campeones Mundiales de Parejas TNA, ante la irrupción de un equipo, The Righteous, que se maneja bien sobre la lona y daría bastante juego ocupando el trono de los hermanos, propiciando el retorno de la versión «Broken» de Matt y Jeff Hardy. No obstante, Vincent y Dutch harán en Genesis 2026 su debut competitivo con TNA, por lo que es incierta la forma en que se manejará su desempeño bajo los focos de un producto tan reticente hoy día a potenciar lo LUCHÍSTICO (destaco de nuevo).

De ahí mi intriga hacia la forma que tendrá Genesis 2026. Porque además, en una de esas características fatalidades asociadas a TNA, sus dos mejores valores hoy día entre las doce cuerdas, Leon Slater y Dani Luna, finalmente no podrán ser parte del show por problemas de desplazamiento relacionados con sus pasaportes. Según anunció Santino Marella durante el estreno de Thursday Night iMPACT!, Joe Hendry tomará el lugar de Slater en la Triple Amenaza programada (ahora ya no titular, claro está) con Moose y Cedric Alexander, mientras Zaria, de WWE NXT, buscará el Campeonato Mundial Knockouts que ostenta Léi Yǐng Lee.

Esa presumible pérdida de factor «in-ring» parece bien cubierta en el caso del choque femenil con Zaria, aunque parece lógico pensar que ahora el resultado se antoja previsible: Lee retendrá a la espera del regreso de Luna, quien era la favorita para coronarse, en un momento que seguramente habría quedado como lo mejor de Genesis 2026. Supongo que TNA acabará efectuando el cambio titular más pronto o más tarde. Y cuanto más tarde, intuyo que menos podrá sacar partido de la inglesa, quien seguramente no tarde en estar de nuevo en la agenda de WWE, tras su discreto paso por NXT UK años atrás.

Otro cantar es el caso de la Triple Amenaza. Hendry sigue gustando, y a la hora de avivar a las masas pocos le igualan en TNA. El problema es que se trata de una Triple Amenaza sin nada sobre la mesa, algo no necesariamente malo cuando se busca epatar al seguidor con acción trepidante. Y no creo que el añadido de Hendry ayude en este sentido; quien de inicio estaba anunciado para hacer una aparición en vivo, sin concretarse lucha para él. Me pregunto qué tendría en mente TNA y si la baja de Slater trastocó alguna historia interesante.

Genesis 2026 recuerda a Hard To Kill 2024, aquella última edición hasta ahora de este PPV que marcó el fin de la denominación Impact Wrestling en pos de que la empresa reverdeciera viejos laureles. Proceso que TNA debía completar con un último paso clave: su plataforma televisiva. Et voilà. Por fin, luego del golpe que supuso dejar Spike TV y gracias a la estabilidad ofrecida por AXS TV, iMPACT! cuenta ahora con una cadena de primer alcance sobre suelo estadounidense. Y si por algo se caracterizó el resurgir de TNA durante la época pospandémica, además de por la consistencia de su producto televisivo, fue por la habitual calidad de sus grandes eventos mensuales.

Claro que entonces, TNA tenía un elenco más talentoso y notorio que el actual, combinado con las implicaciones puntuales de nombres como Will Ospreay e incluso Kazuchika Okada. Sin embargo, afirmar que TNA ha salido perdiendo al alejarse de NJPW y AEW para acercarse a WWE constituye una apreciación muy subjetiva. Ninguno de los responsables del producto titubea cuando se le pregunta qué ha supuesto el «crossover» con el otrora Imperio McMahon: rentabilidad. Y esto, si hablamos de una empresa de la envergadura de TNA, es lo que cuenta, no cuántos combates de cinco estrellas puedes ofrecer cada semana.

Probablemente AEW se permita «bookear» para los «sickos», como suele decirse. Pero no TNA. Y no porque no pueda armar grandes luchas jueves sí jueves también, pues pese a carecer del «roster» de 2024, cuenta con otros competidores muy aprovechables. La realidad es que sólo tras abrazar el «sports entertainment» y de resultas ver mermada la calidad de su producto —y esto no es una apreciación subjetiva—, TNA vuelve a primera plana.

► Cartel

TEXAS DEATH MATCH: Mike Santana (c) vs. Frankie Kazarian [Nic Nemeth ejercerá de réferi especial]

[Nic Nemeth ejercerá de réferi especial] CAMPEONATO MUNDIAL KNOCKOUTS: Léi Yǐng Lee (c) vs. Zaria

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS TNA: The Hardys (c) vs. The Righteous (Vincent y Dutch)

Joe Hendry vs. Moose vs. Cedric Alexander

LUCHA DE RETIRO DE JDC: JDC vs. Eddie Edwards

Elijah vs. Mustafa Ali

AJ Francis vs. Rich Swann

Mara Sadè vs. Ryan Nemeth

