Primer vistazo: Cartelera WWE SmackDown 23 de enero 2026

Este viernes, WWE SmackDown se presentó en la OVO Arena en Wembley, Londres, Inglaterra, entre otras cosas vimos el inicio del torneo de contendiente #1 del Campeonato indisputable.
► En el episodio de WWE SmackDown del 16 de enero vimos:
- TORNEO DE CONTENDIENTE #1: Randy Orton venció a The Miz (**)
- Charlotte Flair y Alexa Bliss vencieron a Giulia y Kiana James (**)
- TORNEO DE CONTENDIENTE #1: Trick Williams venció a Matt Cardona (** 1/2)
- TORNEO DE CONTENDIENTE #1: Damian Priest venció a Solo Sikoa (***)
- CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Carmelo Hayes retuvo ante Leon Slater (*** 1/2)
- Jordynne Grace venció a Chelsea Green (*)
- TORNEO DE CONTENDIENTE #1: Sami Zayn venció a Ilja Dragunov (*** 1/2)
- SmackDown: Randy Orton venció a The Miz y avanza en el torneo
- Charlotte Flair y Alexa Bliss superan sus tensiones y vencen a Giulia y Kiana James
- Trick Williams avanza en el torneo tras vencer a Matt Cardona
- SmackDown: Damian Priest derrotó a Solo Sikoa y avanzó en el torneo
- Carmelo Hayes retuvo el Campeonato de los Estados Unidos ante Leon Slater
- SmackDown: Jordynne Grace aplastó a Chelsea Green y retó a Jade Cargill
- SmackDown: Sami Zayn sobrevive a Ilja Dragunov y avanza en el torneo
► Cartelera WWE SmackDown 23 de enero 2026
El elenco de WWE SmackDown estará el viernes 23 de enero 2026 en el Canadá Life Centre, en Winnipeg, Manitoba, Canadá (anteriormente llamado MTS Center y Bell MTS Place), coliseo con capacidad para 16,345 aficionados, y casa de los Winnipeg Jets de la NHL.
- CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: The Wyatts Sicks (c) vs. MFT
- CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS: Alexa Bliss y Charlotte Flair vs. Giulia y Kiana James vs. Nia Jax y Lash Legend
- Trick Williams vs. Damian Priest
- Nathan Frazer vs. Johnny Gargano