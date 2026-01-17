Primer vistazo: Cartelera WWE SmackDown 23 de enero 2026

Este viernes, WWE SmackDown se presentó en la OVO Arena en Wembley, Londres, Inglaterra, entre otras cosas vimos el inicio del torneo de contendiente #1 del Campeonato indisputable.

► En el episodio de WWE SmackDown del 16 de enero vimos:

TORNEO DE CONTENDIENTE #1: Randy Orton venció a The Miz (**) Charlotte Flair y Alexa Bliss vencieron a Giulia y Kiana James (**) TORNEO DE CONTENDIENTE #1: Trick Williams venció a Matt Cardona (** 1/2) TORNEO DE CONTENDIENTE #1: Damian Priest venció a Solo Sikoa (***) CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Carmelo Hayes retuvo ante Leon Slater (*** 1/2) Jordynne Grace venció a Chelsea Green (*) TORNEO DE CONTENDIENTE #1: Sami Zayn venció a Ilja Dragunov (*** 1/2)

► Cartelera WWE SmackDown 23 de enero 2026

El elenco de WWE SmackDown estará el viernes 23 de enero 2026 en el Canadá Life Centre, en Winnipeg, Manitoba, Canadá (anteriormente llamado MTS Center y Bell MTS Place), coliseo con capacidad para 16,345 aficionados, y casa de los Winnipeg Jets de la NHL.

The Wyatts Sicks (c) vs. MFT CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS: Alexa Bliss y Charlotte Flair vs. Giulia y Kiana James vs. Nia Jax y Lash Legend

Trick Williams vs. Damian Priest

Nathan Frazer vs. Johnny Gargano