AEW arma cartel de Dynamite para «recuperar sensaciones»

¿Pasa AEW por una crisis? Este autor la busca y no la encuentra, pero parece que en el seno de la compañía creen que sí, y Daniel Garcia y MJF quisieron apelar días atrás a una suerte de frase motivacional: «Restore the feeling» («recuperar sensaciones»).

Sea como fuere, el menú del próximo episodio de Dynamite nos recuerda por qué AEW ofrece el mejor producto televisivo de todas las promotoras luchísticas estadounidenses.

Toni Storm defenderá el Campeonato Mundial Femenil AEW ante la pujante Skye Blue; dos gladiadoras que ya se han enfrentado tres veces en mano a mano, todas con victoria para la neozelandesa.

Mientras, Christian Cage hará lo propio frente a su otrora mejor amigo Adam Copeland por el Campeonato TNT; concreción de categoría PPV que quizás suponga el detonante de una revancha en Worlds End.

Luego, la cuota de protagonismo para el Continental Classic, con tres duelos de la Gold League muy atractivos sobre el papel: Jon Moxley vs. Rush, Jay Lethal vs. Jay White y Mark Briscoe vs. Swerve Strickland.

Y como extra, un nuevo episodio en el drama de MJF. Junto a Samoa Joe, «The Salt of the Earth» irá contra dos esbirros del misterioso diablo enmascarado, aún por determinarse cuáles.

Debutará Dynamite en Montreal el próximo miércoles, y AEW quiere que los seguidores canadienses tengan un buen recuerdo del espectáculo ofrecido. Desde el Bell Centre de dicha ciudad, la casa Élite conjuga este cartel.

You Think You Know THEM!

The #AEW History of @tntdrama Champion #ThePatriarch Christian Cage (@Christian4Peeps) & #RatedRSuperstar Adam Copeland (@RatedRCope)#AEWTimeline



THIS WEDNESDAY NIGHT, 12/6#AEWDynamite | LIVE | 8/7c | @TBSNetwork

TNT Championship

CAGE vs COPELAND pic.twitter.com/1PloMZYN6b