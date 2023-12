UFC 296 se perfila como una gran noche para la división de peso welter, con tres enfrentamientos de alto riesgo en la cubierta en 170 libras.

Uno de los hombres que estará muy atento a la cartelera principal es el ex aspirante al título Gilbert Burns. «Durinho» ha estado inactivo desde su derrota ante Belal Muhammad en mayo de este año debido a la lesión que sufrió en pleno combate.

En una entrevista concedida a TMZ Sports, Burns confirmó que se encuentra en plena forma y que su regreso está previsto para el primer trimestre del nuevo año.

«Estoy bien, no tengo dolor. No tengo dolor, los hombros se mueven bien, he recuperado toda la amplitud de movimiento, la fuerza. He dicho que cualquier cosa marzo o abril, UFC 299 o UFC 300, voy a estar listo para ir».

► Burns nombra al oponente preferido para su próximo combate

Burns, que asistirá al UFC 296 el 16 de diciembre, no se quedará corto de posibles rivales a los que ver desde la jaula.

Con peleas como la de Stephen Thompson contra Shavkat Rakhmonov y la de Ian Garry contra Vicente Luque, hay múltiples opciones que podrían tener sentido para Burns después de esos enfrentamientos.

En cambio, el brasileño está considerando la última pelea por el título del año como su opción preferida para su próximo combate.

Burns predice que Colby Covington se quedará corto en su desafío a Leon Edwards por el título del peso welter, y espera ser el próximo hombre en enfrentarse a «Chaos» como resultado.

Dejó claro que es muy consciente de las posibilidades de que esta pelea tenga lugar debido a los obstáculos que hay en el camino. Sin embargo, en un escenario perfecto, Burns tendrá a Covington alineado para marzo o abril de 2024.

«Estoy un poco a la espera de eso», dijo Burns. «Vamos de eso porque quiero ver cómo va. Creo que Leon Edwards va a ganar, pero estos dos chicos, Leon y Colby, están luchando por el título en este momento, pero no son peleadores activos. Van a luchar y van a tomar un gran descanso, entonces van a luchar de nuevo.

«Me encantaría pelear con Colby porque, de nuevo, todavía tengo que esperar a que sucedan muchas cosas, pero creo que Leon Edwards va a conseguir la victoria, pero ¿quién sabe cuándo va a volver o cualquiera de estos chicos, cuándo van a volver?». Burns continuó. «Esa sería mi elección número uno, pero tenemos que esperar«.