AEW All In 2024: La esperanza de Kip Sabian

Kip Sabian intenta ganarse una buena posición en AEW. A sus 31 años, todavía no ha tenido un gran éxito. Pero mira optimista hacia All In 2024. Aún queda mucho para entonces, lo cual es bueno para él, pues si bien luchadores como Will Ospreay prácticamente tienen garantizada su participación, otros ni mucho menos. Y aunque estuviera en el evento no tendría por qué suponer un gran cambio para su carrera; por otro lado, estar presente sin duda sería una buena noticia para la misma. De todas maneras, él tiene la esperanza de estar allí.

