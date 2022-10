Del fútbol a la lucha: Adebayo Akinfenwa debutará en PROGRESS

A sus 40 años de edad, el exjugador de fútbol inglés, Adebayo Akinfenwa, por fin podrá cumplir su sueño de debutar como luchador profesional. No será en WWE, como él tanto quería, pero sí será en otra empresa independiente de renombre.

Se trata de PROGRESS Wrestling, una de las pocas empresas que tienen una alianza con WWE.

► «La Bestia» Adebayo Akinfenwa debutará en el ring

Por medio de un comunicado de prensa oficial, la empresa ha anunciado que «The Beast» Adebayo Akinfenwa estará debutando como luchador y como pate de una lucha en el evento de PROGRESS Chapter 146: They Think It’s All Over, del próximo 27 de noviembre de 2022 desde el Electric Balroom en Camden, Londres.

Akinfenwa estará haciendo equipo con su amigo, el luchador de AEW y medallista olímpico de bronce en boxeo, Anthony Ogogo. Se medirán ante Malik y Kosta, dos luchadores con los que ya tuvieron un encontronazo en el evento PROGRESS Chapter 145: Wrestling Witch Face – Trick Or Treat del pasado 23 de octubre.

Akinfenwa toda su vida fue jugador de fútbol de equipos segunda y tercera división, pero con mucha fuerza y potencia. De hecho, se ganó el apodo de «El futbolista más fuerte del mundo», pero también el apodo de «El futbolista más gordo del mundo».

A lo largo de 835 partidos logró 234 goles, y pasó por 15 equipos en su carrera. Su reconocimiento mundial llegó en 2014, cuando siendo parte del Wimbledon, sorprendió a todos al jugar un partido ante Chelsea, en ese entonces, uno de los poderosos de la Liga Premier, la liga profesional de fútbol de Inglaterra, pesando 102 kilos. Ese peso, su altura de 1.80 centímetros y sus musculosos, lo convirtieron en meme en Internet y luego, la prensa tradicional empezó a hablar de él.

En 2019, Akinfenwa dijo que estaba negociando con WWE un contrato para convertirse en luchador profesional. En 2020, dijo que le encantaría formar parte de WWE, pero so nunca sucedió. Tal vez si le va bien en PROGRESS, Triple H se anime a hacerle una oferta. O Tony Khan se le adelante, eso está por verse.

El caso más famoso de un futbolista profesional debutando en el ring de la lucha libre, fue el del arquero alemán Tim Wiese, hoy de 40 años de edad, quien en 2016 luchó junto con Sheamus y Cesaro en un House Show en Múnich para vencer a Primo Colón, Épico Colón y Bo Dallas el 3 de noviembre de ese año:

Después de eso, firmó un contrato con la empresa para empezar a entrenar en el WWE Performance Center por invitación de Hunter, pero un año después abandonó WWE y a día de hoy, no se sabe qué ocurrió.

Nikki Bella fue una buena delantera en su universidad hasta que una seria lesión en su pierna acabó con el sueño de jugar fútbol profesionalmente. Brie Bella también jugaba muy bien, según narran las gemelas, pero no le apasionaba mucho.

El hoy Gunther, antes conocido como WALTER, por poco se convierte en arquero y no sube a un ring de lucha libre. Drew McIntyre intentó jugar fútbol en Escocia, pero pudo más su amor por la lucha libre profesional, luego de intentar pelear con un réferi en un partido. Trish Stratus, Eva Marie, Mason Ryan, y muchos otros nombres jugaron fútbol, el de la pelota «pecosa» antes de ser luchadores profesionales.