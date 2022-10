Cómo va a resolverse la situación de Kenny Omega y The Young Bucks es todavía una pregunta sin respuesta. Fueron suspendidos y continúan alejados de la programación. Aunque Matt y Nick Jackson podrían haber vuelto si AEW no temiera una demanda. Y la semana pasada nos preguntábamos si los tres estarán mañana en Dynamite. Mientras tanto, la compañía mantiene el silencio sobre este asunto, lo cual ha sido motivo de crítica para Dave Meltzer. Ahora continuamos con más opiniones, trayendo en esta ocasión la de Jim Cornette.

► Jim Cornette se despacha con The Elite y Tony Khan

Hablando recientemente en The Jim Cornette Experience, el promotor luchístico criticaba a Tony Khan por dejar que The Elite haga lo que quiera en All Elite Wrestling. De la misma manera, hacía lo mismo con los luchadores debido a su comportamiento. Ciertametne se queda a gusto hablando de los cuatro, criticando a los cuatro, algo que no es la primera vez que hace. La verdad es que cuando hablamos de Cornette suele ser para conocer su opinión en plano negativo, como hace unas horas de Johnny Gargano y The Miz.

“Si eres un talento serio que está en un mejor momento que los Vicepresidentes Ejecutivos y sus amigos o si no estás en su grupo o no estás en su círculo social y no les gustas, entonces estás fastidiado, porque el jefe no está a cargo. Así que no importa si el jefe te firma un contrato o no, estás poniendo tu carrera en manos de Matt y Nick Jackson.

«Un líder irresponsable e ineficaz que deja que su talento corra desenfrenado sobre él y un grupo de celosos de mentalidad independiente, como dijiste, pequeños imbéciles pasivos agresivos de mi*rda que básicamente ahuyentan a cualquiera que no esté en sus círculo de amigos o que pueda superarlos, que es casi todo el mundo en un negocio serio de lucha libre”.